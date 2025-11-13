أسطورة الدوري الإنجليزي: شيء غير طبيعي يحدث مع محمد صلاح

18 حجم الخط

أكد آلان شيرر أسطورة الدوري الإنجليزي على قلقه من وضع فريق ليفربول الحالي، مشيرًا إلى أن آمال الفريق في المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم أصبحت شبه منتهية.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحتل نادي ليفربول حاليًا، المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، متخلّفًا بفارق 8 نقاط عن المتصدر آرسنال بعد أن تلقى 5 هزائم منذ بداية الموسم.

آلان شيرر يوضح احتياجات ليفربول

قال آلان شيرر، في تصريحات لصحيفة "ذا إندبندنت"، إن ليفربول بحاجة إلى أداء مثالي حتى نهاية الموسم للبقاء في دائرة المنافسة.

وأوضح: "أعتقد أنهم سيحتاجون للفوز في كل مباراة متبقية من الآن وحتى النهاية، ولا أرى ذلك ممكنًا، لذلك أظن أن سباق اللقب انتهى بالنسبة لهم".

شيرر انتقد أيضًا المشكلات الهيكلية في الفريق، خاصة على الجانب الأيمن الذي يشغله الوافد الجديد فلوريان فيرتس في مركز غير معتاد بالنسبة له.

وأضاف: "هناك الكثير من المشكلات الدفاعية، الفريق مفكك تمامًا، والمشكلة ليست في لاعب واحد أو مركز محدد، بل في التنظيم العام للفريق".

محمد صلاح لم يعد كما كان

وتحدث نجم نيوكاسل السابق عن تراجع مستوى محمد صلاح، معتبرًا أن أداءه، مؤخرًا، لا يعكس مستواه العالمي المعروف.

وقال شيرر: "صلاح ليس قريبًا من المستوى الذي كان عليه الموسم الماضي.. هناك شيء غير طبيعي... لا أعلم إن كان يشعر بذلك بنفسه".

ورجح أن يكون السبب نفسيًا أو مرتبطًا بالتغيرات داخل الفريق، قائلًا: "ربما الأمر يتعلق بالمال الذي صُرف على فيرتس، وألكسندر إيزاك".

وتابع: "ربما يشعر أنه لم يعد النجم الأوحد في الفريق. لكن الواضح أن هنالك مشكلة، سواء كانت تتعلق بالعمر أو الدافع أو الإحباط، فنحن لا نرى نفس صلاح الذي عرفناه".

مشكلة ليفربول جماعية

وختم شيرر حديثه بالتأكيد على أن الأزمة ليست مقتصرة على صلاح فقط، بل هي مشكلة جماعية داخل منظومة ليفربول ككل، قائلًا إن "المشكلة أعمق من أداء فردي، إنها أزمة في الفريق ككل".

