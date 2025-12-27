السبت 27 ديسمبر 2025
رياضة

كأس مصر، طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية يلجآن لشوطين إضافيين

مباراة كهرباء الإسماعيلية
مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام طلائع الجيش 
كأس مصر، تعادل فريق طلائع الجيش بقيادة جمعة مشهور، مع نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة 1-1، في الوقت الأصلي من المباراة التي تجمعهما في مباريات دور الستة عشر بـ بطولة كأس مصر، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

أهداف مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام طلائع الجيش  

جاء هدف طلائع الجيش عن طريق محمد عاطف في الدقيقة 30 من رأسية مميزة، فيما تعادل كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 90 عن طريق عبد الله مارادونا.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام طلائع الجيش 

 مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام طلائع الجيش  

وتأهل فريق طلائع الجيش لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على نظيره السكة الحديد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول

أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول

أحرز محمد عاطف وإسماعيل أوجورو ثنائية طلائع الجيش ضد السكة الحديد في الدقيقتين 18 و64 من زمن المباراة.

وكان كهرباء الإسماعيلية، قد أطاح بنظيره الاتحاد السكندري من منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بهدف دون مقابل في المباراة  التي أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية.

