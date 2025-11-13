الخميس 13 نوفمبر 2025
رياضة

الكاف يرفض طلب الأهلي باستخدام تقنية الفار بمجموعات دوري أبطال آفريقيا

تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
 أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، أنه لن يكون هناك تقنية الفيديو المساعد (VAR) خلال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان النادي الأهلي تقدم بطلب إلى الكاف لاستخدام تقنية الفار في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بسبب الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الحكام.

سبب رفض استخدام تقنية الفيديو في دور المجموعات 

السبب الذي أعلن عنه الكاف، هو أن بعض الملاعب لا تتوفر فيها الشروط الفنية لتشغيل تقنية الفيديو المساعد، وبالتالي ستقام المنافسات بدونها.

وهذا يعنى، أنه ستعتمد القرارات الرئيسية بشكل كامل على الحكام المتواجدين في الملعب، ولا يوجد دعم لمراجعة الفيديو خلال اللحظات الحرجة.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

الجريدة الرسمية