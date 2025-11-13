الخميس 13 نوفمبر 2025
أرقام محمود الجزار مدافع البنك وصفقة الأهلي المحتملة

محمود الجزار
اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة جديدة لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات متقدمة مع نظيرتها في نادي البنك الأهلي لضم المدافع محمود الجزار.

وتستعرض فيتو لكم أرقام محمود الجزار صفقة الأهلي المحتملة. 

أرقام محمود الجزار

خلال مسيرته في الملاعب خاض محمود الجزار 164 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد ولم ينجح في صناعة اي هدف.  

وطوال مشواره مع الأندية حصل على 44 بطاقة صفراء، و4 كروت حمراء. 

ولعب الجزار لأندية البنك الأهلي والجونة كما أنه يعد من ناشئين النادي الأهلي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

