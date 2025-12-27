نتيجة حلقة «دولة التلاوة»، دموع مؤثرة ورسائل إنسانية تتوج المنافسة القرآنية

18 حجم الخط

شهدت حلقة اليوم من برنامج «دولة التلاوة» لحظات إنسانية مؤثرة، عقب إعلان نتائج المنافسات بين المتسابقين، حيث امتزج التنافس الرفيع بالمشاعر الصادقة، في مشهد عكس روح البرنامج وقيمه القرآنية والإنسانية.

درجات المتسابقين في حلقة اليوم

وأسفرت نتائج الحلقة عن حصول:

المتسابق القارئ محمد كامل على 272 درجة

المتسابق القارئ خالد عطية على 270 درجة

المتسابق القارئ عطية الله رمضان على 266 درجة

المتسابق القارئ عبد الله عبد الموجود على 262 درجة

دموع عبد الله عبد الموجود تشعل تعاطف المسرح

وعقب إعلان النتيجة، لم يتمالك المتسابق عبد الله عبد الموجود نفسه بعد خروجه من المنافسة، وانهمرت دموعه على المسرح، في مشهد إنساني مؤثر لاقى تعاطفًا واسعًا من لجنة التحكيم والجمهور.

أسامة الأزهري: بكاؤك عزيز عليّ ومتأثر بك جدًا

وعلّق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على بكاء عبد الله قائلًا:«بلاش كده.. متخلنيش أعيط أنا كمان، بكاؤك عزيز قوي عليّ وأنا متأثر ببكائك»، في رسالة أبوية حملت دعمًا معنويًا كبيرًا للمتسابق.

لفتة نبيلة من عطية الله رمضان

وفي مشهد يعكس أخلاق المنافسة، أعلن المتسابق عطية الله رمضان قائلًا: «أنا متنازل لك يا عبد الله عن الاستمرار في مسابقة دولة التلاوة»، وهو ما قوبل بتصفيق حار من الحضور، تقديرًا لروحه النبيلة.

لحظة أبوية على المسرح: عناق ودعم ورسالة أمل

واصطحب الدكتور أسامة الأزهري والد المتسابق عبد الله عبد الموجود إلى المسرح، وطلب منه معانقة نجله، مؤكدًا أن هذه التجربة ليست نهاية الطريق، بل مجرد خطوة أولى، قائلًا:

«اللي حصل ده بداية، وإن شاء الله تبقى حاجة ساطعة زي الشيخ محمد رفعت».

شِعر يليق بالمقام.. الأزهري يحتفي بالمبدعين

وفي لفتة ثقافية راقية، كشف وزير الأوقاف أنه طُلب منه في بداية الحلقة إلقاء بيت شعر عن المتسابقين، إلا أن الإبداع دفعه لتأليف أبيات كاملة، قال فيها:«أرضُ دولةِ التلاوةِ تبدو اليومَ في عِيدِ

إذ أطربَ الناسَ فيها صوتُ تغريدِ

يا شموسَ بلادي أشرقي أبدًا…»

«دولة التلاوة».. منافسة تصنع القيم قبل النتائج

وأكدت الحلقة أن «دولة التلاوة» ليست مجرد مسابقة درجات، بل منصة إنسانية وروحية، تصنع القيم، وتحتفي بالمشاعر الصادقة، وتغرس في المتسابقين والجمهور معاني الرحمة، والدعم، والأخلاق الرفيعة، إلى جانب إتقان التلاوة وجمال الصوت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.