الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

العراق يتعادل مع الإمارات 1/1 في ذهاب ملحق كأس العالم 2026

مباراة العراق والإمارات
مباراة العراق والإمارات
18 حجم الخط

تعادل منتخب الإمارات مع نظيره العراقي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن ذهاب منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لبطولة كأس العالم 2026.

وتقدم العراق عن طريق علي الحامدي في الدقيقة 10، ثم تعادل لوان بيريرا لصالح الإمارات في الدقيقة 18.

وستقام مباراة العودة في العراق يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخبان الإماراتي والعراقي قد فشلا في التأهل المباشر إلى كأس العالم من الدور السابق من التصفيات الآسيوية، بعدما خطف منتخبا السعودية وقطر بطاقتي التأهل المباشرتين عن مجموعتيهما، ليضطر وصيفا المجموعتين، العراق والإمارات، إلى خوض مواجهة فاصلة في الدور الخامس من التصفيات.

تشكيل العراق أمام الإمارات

تشكيل منتخب الإمارات أمام العراق

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، روبن فيليب، ماركوس ميلوني.

خط الوسط: عبدالله رمضان، يحيى نادر، حارب عبدالله.

 خط الهجوم: لوان بيريرا، نيكولاس خيمينيز، سلطان عادل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمارات العراق كاس العالم 2026 كأس العالم العراق أمام الإمارات

مواد متعلقة

ملحق كأس العالم 2026، الإمارات تتعادل مع العراق 1/1 في الشوط الأول

تشكيل مباراة العراق والإمارات في ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026

الأهلي يفقد جراديشار في أول مباراتين بدوري أبطال إفريقيا

أرقام محمود الجزار مدافع البنك وصفقة الأهلي المحتملة

قناة الأهلي تكشف تطورات إصابة تريزيجيه وموقف داري من المشاركة في المباريات

اجتماع حاسم في الأهلي لمناقشة صفقات يناير بعد عودة توروب

أول تحرك من الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة بشأن نهائي السوبر

الأهلي يحتفي بذكرى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على حساب النجم الساحلي

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

هدف مهاجم الزمالك في الأهلي مرشح لجائزة بوشكاش من الفيفا

طن الصويا يرتفع 2000 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تعادل سلبي بين نيجيريا والجابون في الشوط الأول بالملحق المؤهل للمونديال

ملحق كأس العالم 2026، الإمارات تتعادل مع العراق 1/1 في الشوط الأول

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت جائز؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل العمرة بالتقسيط جائزة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للرجل لبس الذهب في هذه الحالات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية