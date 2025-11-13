الخميس 13 نوفمبر 2025
حقيقة انتقال نجم الأهلي إلي الدوري الفرنسي

نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما تردد مؤخرا حول تلقي حمزة عبد الكريم، لاعب القلعة الحمراء ومنتخب مصر للناشئين، عرضا من نادي مارسيليا الفرنسي للتعاقد معه، عقب تألق اللاعب في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي لم تتلق أي عروض رسمية من نادي مارسيليا أو أي ناد آخر بشأن التعاقد مع اللاعب. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

الجريدة الرسمية