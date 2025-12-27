السبت 27 ديسمبر 2025
تنزانيا وأوغندا "محلك سر" بعد التعادل 1-1 في أمم إفريقيا بالمغرب

أمم إفريقيا 2025، انتهت مباراة أوغندا ضد تنزانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المدينة، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

سجل هدف تنزانيا اللاعب سيمون مسوفا في الدقيقة 59.

هدف تنزانيا جاء من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سيمون مسوفا بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح اللاعب أوتشي إيكبيزو في إدراك هدف التعادل لأوغندا في الدقيقة 80.

هدف أوغندا جاء بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أوتشي إيكبيزو برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 90+1 أهدر آلان أوكيلو ركلة الجزاء لصالح أوغندا بتسديدة سيئة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ترتيب أوغندا وتنزانيا بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد كل منتخب أول نقطة له في المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا، ليبقى كل منهما في ترتيبه، تنزانيا في المرتبة الثالثة وأوغندا في ذيل المجموعة، في انتظار مباراة تونس ونيجيريا في المجموعة نفسها، والتي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لحسم صدارة المجموعة 

لقاءات الجولة الأخيرة في المجموعة الثالثة

ويلتقي منتخب تنزانيا في الجولة الأخيرة مع منتخب تونس، فيما يواجه منتخب أوغندا نظيره النيجيري.

 

نتائج منتخبا أوغندا وتنزانيا في الجولة الأولى

جدير بالذكر أن منتخب أوغندا خسر لقاء الجولة الأولى أمام تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين خسر منتخب تنزانيا أمام نيجيريا بهدفين مقابل هدف، لذلك يسعى كل منهما لتحقيق فوز الأول في لقاء اليوم للحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025 

