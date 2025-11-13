رسميا، كاف يرفض طعن الأهلي على طرد جراديشار ويفتح تحقيقا مع الحكم عيسى سي

18 حجم الخط

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) طعن النادي الأهلي على البطاقة الحمراء التي وجهت لمهاجمه السلوفيني نيتش جراديشار، خلال مواجهة فريق إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32.

جراديشار يغيب عن مباراتي شبية القبائل والجيش الملكي

وسيغيب المهاجم السلوفيني عن أول مباراتين في دور المجموعات ضد شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي، لكنه سيكون متاحًا في الجولة الثالثة ضد يانج أفريكانز من تنزانيا.

كاف يفتح تحقيقا مع الحكم السنغالي عيسى سي

لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فتح تحقيقا مع الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الأهلي وإيجل نوار، وأشهر البطاقة الحمراء فيها للمهاجم جراديشار.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.