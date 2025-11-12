مخاطر مكملات الحديد على الجسم وبدائل طبيعية فعاليتها أقوى

18 حجم الخط

أنيميا فقر الدم من الأمراض الشائعة الحدوث في وقتنا الحالي خاصة بين الأطفال والنساء لأسباب عديدة أبرزها سوء التغذية والاعتماد على الوجبات السريعة.

وعند الإصابة بأنيميا فقر الدم يعاني المريض بأعراض عديدة لذا يحرص على استشارة طبيب لعمل الفحوصات اللازمة ثم تناول مكملات الحديد بالجرعات التى يحددها الطبيب المعالج.

مخاطر مكملات الحديد على الصحة

ويقول الدكتور كريم علي استشاري التغذية العلاجية، إن علاج الحديد في الطعام وليس فى المكملات الغذائية، وللأسف ما لا يعرفه الكثير من الأشخاص هو أن مكملات الحديد تؤثر في الصحة ولا تعالج أنيميا فقر الدم والحديد يتكسر بالدم بعد توقفها بحوالى 3 أشهر كما أنها تسبب اسمرار الجسم وتؤثر في الكبد والمعدة وتسبب الإمساك، لذا يجب الإمتناع عنها، إلا في حالة الضرورة وهي نزول مخزون الحديد والهيموجلوبين بشكل كبير ويجب الحصول على محاليل الحديد عن طريق الوريد لإنقاذ المريض، وبعدها يجب التغذية السليمة للتخلص من الأنيميا نهائيا وليس الاعتماد على المحاليل والمكملات كعلاج للأنيميا.

لحوم البقر علاج فعال يقضي على الأنيميا

وأضاف على، أن العلاج الوحيد لرفع مخزون الحديد بالدم والقضاء على أنيميا فقر الدم، هو البروتين الحيوانى الخاصة اللحوم الحمراء “لحوم الأبقار” بجميع أنواعها فهى مهمة للصحة وتعتبر علاج رباني يقضي على أنيميا فقر الدم ويرفع مخزون الحديد بالدم، بشرط تناولها مع مصادر فيتامين سي مثل كوب عصير ليمون أو كوب عصير برتقال لتعزيز امتصاص الحديد بالجسم، لذا يجب الاعتماد على اللحوم الحمراء لعلاج أنيميا فقر الدم والمواظبة على تناولها، والاهتمام بالتغذية السليمة بشكل عام حيث الخضراوات والفواكه والبقول مع النوم المنتظم للتخلص من أنيميا فقر الدم حفاظًا على صحة الجسم والقلب بشكل خاص.

