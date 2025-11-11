18 حجم الخط

نقص مخزون الحديد بالدم من المشكلات الصحية التى تسبب أنيميا فقر الدم، وذلك نتيجة سوء التغذية وإهمال تناول الخضروات والفاكهة ومصادر البروتين الحيواني.

ونقص مخزون الحديد بالدم يحتاج إلى علاج سريع حفاظا على صحة الجسم وقوة جهاز المناعة وتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة بالجسم والصحة العامة.

أكلات ترفع مخزون الحديد بالدم

ويقدم الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، أكلات يجب تناولها على مدار الأسبوع لرفع مخزون الحديد بالدم وتحسين امتصاصه.

السبت

فول + بيضة + برتقالة

قرص Ferroglobin بعد الأكل بساعتين

تمر + لبن

ممنوع الشاي بعد الأكل

الأحد

كبدة + أرز بني + جرجير

فيتامين C 500

شيكولاتة داكنة + لوز

النوم لمدة 8 ساعات

الاثنين

شوفان بالحليب + تفاحة

عصير بنجر + جزر

نقص مخزون الحديد بالدم

الثلاثاء

عدس + بيضة + خضار سوتيه

Folic Acid 5mg

زبادي بالعسل

الأربعاء

توست أسمر + جبنة + عصير برتقال

B-complex

لوز + عين جمل

الخميس

سمك مشوي + سبانخ + بطاطس مهروسة

Ferroglobin

كوب كاكاو بالحليب

الجمعة

عسل أسود + طحينة + برتقالل

تمر + زبادي

نصائح مهمة

يجب تناول الحديد بعد الأكل بساعتين

وشرب عصير برتقال أو فيتامين C معه

تجنب الشاي والقهوة بعد الأكل

الإكثار من تناول الكبدة والسبانخ والعدس والبنجر واللحوم الحمراء.

يجب تناول طعام صحى بجانب هذه الأكلات حيث الاهتمام بالخضروات والفاكهة والاهتنام بتناول الطعام المحضر بالمنزل وعدم تناول الوجبات السريعة لأنها بلا اى قيمة غذائية، مع ضرورة تنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية.

