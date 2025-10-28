علامات الأنيميا عند الأطفال وأسباب الإصابة بها

أنيميا فقر الدم من أكثر الأمراض انتشارا بين الأطفال فى وقتنا الحالى، بسبب سوء التغذية وكثرة الإقبال على الوجبات السريعة التى ليس لها أي قيمة غذائية.

وأنيميا فقر الدم تؤثر على صحة الطفل ونموه ومجهوده وأدائه الدراسي؛ ما يدفع الأمهات إلى الاهتمام بسرعة العلاج.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن الأنيميا ليست مجرد “نقص دم” بل هي نقص في عدد كرات الدم الحمراء أو في نسبة الهيموجلوبين الذي ينقل الأكسجين لكل خلية في الجسم، ولأن جسم الطفل ينمو بسرعة، فأي نقص في الأكسجين يؤثر على المخ، والتركيز، والمناعة، والنمو الجسدي.

سبب عدم ظهور أعراض للأنيميا عند بعض الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن كثير من الأطفال يكون وزنهم جيدا، ولكنهم يعانون من أنيميا فقر الدم والسبب أن الأكلات التي يتناولونها فقيرة فى الحديد حتى لو كانت مشبعة بالسعرات، مثل الحلوى والمعجنات والنشويات، وأحيانا يتأقلم الجسم مع نقص الحديد وتصبح الأعراض خفيفة وغير واضحة.

علامات تؤكد إصابة الطفل بأنيميا فقر الدم

وتابع، أن هناك علامات تبين أن الطفل مصاب بأنيميا فقر الدم، منها:

شكل الجلد والشعر، شحوب في لون الوجه أو الشفايف، والهالات الغامقة تحت العين، وتقصف الشعر وضعفه أو تساقطه.

سلوك الطفل، دائما يكون الطفل متعبا أو خاملا، ولديه فقدان الشهية أو انتقائية في الأكل، مع العصبية السريعة أو البكاء المتكرر، وضعف في التركيز والانتباه، خصوصا لو كان في سن المدرسة.

الحركة والتنفس، حيث إن تسارع النفس مع أقل مجهود، مثل دوخة أو ميل للنوم بكثرة، وبرودة الأطراف.

عادات غريبة عند وجود نقص حديد شديد، مثل الرغبة في أكل التراب أو الثلج أو النشا، وهى حالة اسمها "الوحام العكسي" أو PICA.

أنيميا فقر الدم، فيتو

أهم أسباب الأنيميا عند الأطفال

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن من أسباب الأنيميا عند الأطفال:

نقص الحديد في التغذية سببه الاعتماد على نشويات وحلويات بدل البروتين.

شرب اللبن البقري بكثرة يمنع امتصاص الحديد، ويسبب التهابات بسيطة بالأمعاء؛ ما يسبب فقد الدم.

الفطام غير الصحيح وعدم تقديم أطعمة غنية بالحديد.

النمو السريع في السنتين الأوليين فالطفل يحتاج حديد أكثر.

نقص فيتامين سي ما يقلل امتصاص الحديد.

الديدان أو الالتهابات المزمنة تعمل فقد دم خفي.

واضاف استشارى الأطفال، أنه عند ظهور هذه الأعراض أو وجود تأخر فى الكلام أو التركيز عند الطفل يجب إجراء تحاليل الأنيميا وسرعة العلاج، حفاظا على صحة ومناعة الطفل ونموه بشكل صحى والحفاظ على تركيزه.

أكلات تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم

وتابع، أن هناك أكلات تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم، منها:

الكبدة مرة أو مرتين أسبوعيا

اللحوم الحمراء

صفار البيض

السبانخ والبنجر والجرجير

العدس والفاصوليا والحمص وحبوب كاملة

العسل الأسود البلدي

تناول فيتامين C مثل برتقال، جوافة، طماطم، فلفل لأنها تعزز امتصاص الحديد بالدم.

الابتعاد عن اللبن والشاي بعد الوجبة بساعة على الأقل.

