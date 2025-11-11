أخبار مصر اليوم: غلق لجان الاقتراع في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب.. مدبولي يوجه رسالة للمواطنين بشأن الممارسات السلبية في المتحف المصري الكبير

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر استعادت قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي مجددًا، في مؤشر واضح على تعافي قطاع الغاز والطاقة بعد فترة من التحديات العالمية والإقليمية.

وأوضح مدبولي أن الدولة تستفيد من بعض الاتفاقيات الدولية التي تتيح الحصول على شحنات غاز بأسعار منخفضة، مشيرًا إلى أنه يتم إعادة تصنيع هذه الشحنات وتحقيق قيمة مضافة عليها داخل مصر قبل تصديرها، بما يضمن عائدًا ماديًا قويًا يدعم الاقتصاد الوطني.

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن فخره وسعادته بالإقبال الكبير من المصريين والأجانب على المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الصرح الأثري العملاق يعكس مكانة مصر الحضارية أمام العالم.

وأثنى مدبولي على مشاعر الانتماء والفخر الوطني التي أظهرها المواطنون منذ حفل افتتاح المتحف، مؤكدًا أن هناك حالة إيجابية عامة في قطاع السياحة، حيث يشهد إقبالًا متزايدًا على المناطق السياحية مثل متحف الحضارة والأهرامات، وهو ما يمثل طاقة اقتصادية واعدة تسهم في نمو الاقتصاد وزيادة موارد الدولة خلال الفترة المقبلة.

انتخابات مجلس النواب 2025، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية فرز الأصوات ستُجرى داخل اللجان الفرعية في ختام آخر أيام التصويت بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2025، عقب إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور مندوبي المرشحين.

وقام المستشار أيمن الجبالي رئيس محكمة الاستئناف، تطوير برنامج إلكتروني مبتكر يُستخدم داخل اللجان الفرعية بهدف تسريع وتسهيل إجراءات الفرز على القضاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تمثيل مصر في التحالف العالمي لسرطان الثدي، من خلال انتخاب الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة وأستاذ علاج الأورام، عضوًا في التحالف، وذلك خلال المؤتمر السنوي للتحالف والذي يعقد بمدينة لشبونة الإسبانية في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر الجاري.

يأتي هذا التمثيل تقديرًا لإنجازات مصر الرائدة في الكشف المبكر والعلاج، المدعوم بالمبادرات الرئاسية التي حازت على إشادات عالمية، حيث سجلت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة أكثر من 64.9 مليون زيارة طبية، إلى جانب فحص 23 مليون سيدة عبر 3700 وحدة صحية و12 وحدة فحص متنقلة، مع توفير 120 جهاز ماموجرام وتطوير 22 معمل باثولوجي، وهو ما كان محل إشادة من الوفود المشاركة، واعتبار التجربة المصرية، نموذجا يُحتذى به في الدول محدودة الموارد، لكفاءتها وتكامل خدماتها.

أعلنت وزارة العمل عن توفر 9 فرص عمل جديدة في المملكة الأردنية الهاشمية، في عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الصناعات الإنشائية وصناعة الورق والتعبئة والتغليف.

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 252 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رقم 1696 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض سكني والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتصنيف هذه المناطق.

ونصت المادة الأولى من قرار المحافظ على تقسيم المناطق التي تحوي أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: "متميزة، متوسطة، واقتصادية".

أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا حول شروط وضوابط ترخيص نمط إضافي جديد من أنماط وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) التي تعتبر إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.

ويُقصد بهذا النمط الجديد وفقًا لهذا القرار، كل وحدات فندقية موجودة بمباني مستقلة بها، ولا يقل عددها عن 8 وحدات سكنية (سواء شقة أو استديو)، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتُعد لاستقبال المصريين أو الأجانب.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء في نهاية اليوم الثاني والأخير من التصويت بانتخابات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025.

ومع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق لجان الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

