برنامج إلكتروني جديد لتسريع فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية فرز الأصوات ستُجرى داخل اللجان الفرعية في ختام آخر أيام التصويت بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2025، عقب إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور مندوبي المرشحين.



وقام المستشار أيمن الجبالي رئيس محكمة الاستئناف، تطوير برنامج إلكتروني مبتكر يُستخدم داخل اللجان الفرعية بهدف تسريع وتسهيل إجراءات الفرز على القضاة.

ويعتمد البرنامج على ملف "إكسيل" صُمم خصيصًا لهذا الغرض، وهو يُستخدم حاليًا في انتخابات مجلس النواب بعد أن كان قد تم تدشينه لأول مرة في عام 2000 داخل اللجان العامة، وتم تطويره لاحقًا في 2011 ليتناسب مع طبيعة عمل اللجان الفرعية.

ويمتاز البرنامج بإمكانية تشغيله على أجهزة اللاب توب وكذلك الهواتف الذكية بنظامي "أندرويد" و"آيفون"، بما يضمن مرونة الاستخدام داخل اللجان الانتخابية المختلفة.

وقد أعد المستشار الجبالي نسخة محدثة من البرنامج تتضمن أسماء جميع المرشحين، داخل 14 محافظة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث يبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا، يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد، وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.



كما يتضمن برنامج الفرز مجموعة من الإرشادات الفنية للقضاة لضمان الدقة في إدخال البيانات. ومن أبرز آليات الحماية التي تم تضمينها:

عدم السماح بتكرار رقم المرشح في ورقة اقتراع واحدة.

منع إدخال أرقام تتجاوز عدد المرشحين.

عدم الانتقال لفرز ورقة جديدة قبل استكمال الفرز الحالي.

ظهور تنبيهات ملونة لتأكيد صحة البيانات (أحمر أثناء الفرز، وأخضر عند الانتهاء).



حماية صفحة النتائج من التعديل العشوائي، مع تحديد مواضع معينة للتعديل.

منع تسجيل أصوات لمرشحين متنازلين.

مطابقة تلقائية لأسماء المرشحين مع ورقة الاقتراع.

مزايا برنامج فرز الأصوات الإلكتروني:



سهولة الاستخدام

يعمل على اللاب توب والهواتف الذكية (أندرويد وآيفون).

واجهة بسيطة ومباشرة تناسب جميع المستخدمين.

يسرّع عملية الفرز داخل اللجان الفرعية

ضمان دقة النتائج

يقلل من الحاجة إلى الحسابات اليدوية المرهقة.

ضمان دقة النتائج

يمنع إدخال أرقام غير منطقية أو خاطئة.

يرفض تكرار رقم مرشح في نفس الورقة.

لا يسمح بالانتقال لفرز ورقة جديدة قبل استكمال السابقة.

رسائل فورية باللون الأحمر أثناء الخطأ.

إشعار باللون الأخضر عند اكتمال الفرز الصحيح.

يمنع التعديل في صفحة النتيجة إلا في أماكن محددة.

يحظر إدخال أصوات لمرشحين متنازلين.

يطابق أسماء المرشحين مع الترتيب الرسمي بدقة.

قابل للتحديث والتطوير

يشمل أسماء جميع المرشحين في المرحلة الانتخابية.

قابل للتخصيص حسب كل دائرة انتخابية وعدد مرشحيها.

يوفر إرشادات واضحة داخل البرنامج لتوجيه القضاة خلال الفرز.

ولتسهيل استخدام البرنامج، أعد المستشار أيمن الجبالي فيديو توضيحيًا مزدوجًا، يشرح من خلاله طريقة استخدام البرنامج على اللاب توب والهاتف المحمول، مع تعليمات مفصلة لتحميل وتثبيت البرنامج، بما في ذلك التأكد من وجود تطبيق "إكسيل" لتشغيل الملف على الأجهزة المختلفة.

وقد تم تفعيل خاصية التنبيه التلقائي داخل البرنامج، حيث يُصدر إشعارات فورية عند وقوع أي خطأ أثناء عملية الفرز، بما يضمن نزاهة ودقة النتائج النهائية.

خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب 2025



وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم، إلى جانب الإعلاميين والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات – إن وُجدوا.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).





يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.

وتُعلن الحصر العددي للأصوات لما أسفرت عنه عملية الفرز داخل اللجنة الفرعية بشفافية أمام الحضور دون الإعلان عن نتائج رسمية.

