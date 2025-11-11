توريد 100 أتوبيس كهربائي وتطوير جراج الأميرية ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

18 حجم الخط

واصل فريق عمل مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" متابعته للموقف التنفيذي لتوريد 100 أتوبيس كهربائي وتطوير جراج الأميرية ليكون المستودع الرئيسي لتشغيلها ضمن المكون الثالث للمشروع.



خطوة استراتيجية لدعم رؤية مصر 2030

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشروع الأتوبيسات الكهربائية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة للتحول إلى النقل الأخضر، موضحة أن المكون الثالث للمشروع يستهدف خفض ما يقرب من 23% من الملوثات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المسارات المحددة.

وأشارت إلى أن المشروع يعكس نموذجًا فعّالًا للتعاون بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين، مما يدعم توجه مصر نحو النقل المستدام في المدن الكبرى، مؤكدة استمرار تقديم الدعم الفني والإداري لضمان التنفيذ المتكامل للمشروع.

وعقد فريق المشروع اجتماعًا برئاسة الدكتور المهندس عصام الشيخ رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وبحضور ممثلي وزارة البيئة والدكتور محمد حسن المنسق الوطني للمشروع، والدكتور نوبوهيكو دايتو من البنك الدولي، لمتابعة مستجدات توريد الأتوبيسات الكهربائية وتطوير جراج الأميرية.

وتضمّن الاجتماع استعراض الدراسات الفنية ومستندات الطرح التي أعدها التحالف الاستشاري الفرنسي المصري، والتي أسفرت عن فوز تحالف مصري صيني مكون من شركة الجيوشي وشركة Zhong Tong، بنسبة مكون محلي تصل إلى 30%.

توريد النموذج الأولي وانطلاق التصنيع

ومن المقرر توريد الأتوبيس التجريبي خلال الأشهر المقبلة لإجراء الاختبارات الفنية بالتعاون مع هيئة النقل العام والمراكز البحثية، تمهيدًا لبدء التصنيع الكامل للدفعات اللاحقة.

كما تمت مراجعة نتائج دراسة اختيار الجراج الأنسب لتشغيل المنظومة، والتي انتهت إلى اعتماد جراج الأميرية لما يتمتع به من مقومات فنية وتشغيلية وبيئية. وتم الانتهاء من التصميمات الهندسية المطلوبة لدعم قدرات الشحن الكهربائية، مع بدء التنسيق لطرح مناقصة أعمال التطوير.

دعم مؤسسي شامل للتحول إلى النقل الكهربائي

وأوضح الدكتور عصام الشيخ أن المشروع يمثل بداية لمنظومة أوسع للتعاون مع البنك الدولي بهدف التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدًا التزام الهيئة بالتنفيذ وفق الجداول الزمنية.

كما أشار الدكتور محمد حسن إلى قرب الانتهاء من إجراءات وزارة الكهرباء بعد استلام الرسومات الهندسية وتوريد الشواحن، لافتًا إلى أن النموذج الأولي للأتوبيس جار تنفيذه تمهيدًا لبدء الإنتاج.

نقلة نوعية للنقل العام في القاهرة الكبرى

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدعم المؤسسي لتطوير إدارة وتشغيل منظومة النقل الكهربائي وتأهيل الكوادر الفنية، بما يعزز التصنيع المحلي ويسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية البيئية المستدامة في القاهرة الكبرى.

