أخبار مصر اليوم: تفاصيل لقاء السيسي وأمين مجلس الأمن الروسي.. تسليم 36 عقدا لشباب مصريين للعمل في مجال الزراعة بالأردن.. إلغاء الحبس بمخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

شارك وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم الإثنين، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، المنعقد في القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي".

وفي جلسة شارك فيها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحدث وزير العمل في مداخلة أكد خلالها أن قانون العمل الجديد يمثل أحد أهم التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار في مصر، إذ يجمع بين تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وحماية حقوق العمال من جهة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من جهة أخرى، من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يحقق العدالة والتوازن.

حققت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ردود فعل واسعة وغير مسبوقة، محليا وإقليميا، بعد إعلان حصولها على اعتماد "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" من المعهد العالمي للابتكار (GInI)، وهو إنجاز يعد الأول من نوعه في تاريخ الوزارة، ويعكس تحولا نوعيا في مسارها نحو ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق التوجهات الحديثة للدولة المصرية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث يعكس هذا الاعتماد حجم الجهد المؤسسي الذي بذلته الوزارة بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتطبيق أعلى معايير التميز في إدارة منظومة الابتكار، وتطوير البيئة الداخلية لاحتضان الأفكار الخلاقة، وربط التعليم العالي بمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني.

سلمت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل وزارة العمل، نيابةً عن محمد جبران وزير العمل، 36 عقدا عمل لشباب مصريين اجتازوا الاختبارات، للعمل في مجال الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ضمن الفرص التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع الجانب الأردني.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف التعاون مع الدول الشقيقة وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يتم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية، نظرا لالتزام الناخب بالإدلاء بصوته في موطنه الانتخابي، وعدم وجود لجان للمغتربين.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى من اللجان بشأن استخدام الحبر الفسفوري، مؤكدا أن الحبر الفسفوري لا يُستخدم في جميع أنواع الانتخابات، موضحا أنه يُخصص فقط للاستحقاقات الانتخابية ذات الطابع الفردي العام مثل: الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، وذلك لضمان منع تكرار التصويت.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وفايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي،

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استَهل اللقاء بطلب نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مُعربًا عن تقدير مصر لعلاقتها الوثيقة مع روسيا وما تشهده من تطور وزخم، وهو ما توج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء في نهاية اليوم الأول من التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025.

ومع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية

