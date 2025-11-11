الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مدبولي يكشف السر وراء عودة تصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر استعادت قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي مجددًا، في مؤشر واضح على تعافي قطاع الغاز والطاقة بعد فترة من التحديات العالمية والإقليمية.

وأوضح مدبولي أن الدولة تستفيد من بعض الاتفاقيات الدولية التي تتيح الحصول على شحنات غاز بأسعار منخفضة، مشيرًا إلى أنه يتم إعادة تصنيع هذه الشحنات وتحقيق قيمة مضافة عليها داخل مصر قبل تصديرها، بما يضمن عائدًا ماديًا قويًا يدعم الاقتصاد الوطني.

 

تعافي قطاع الغاز المصري واستمرار خطط التطوير

وأضاف رئيس الوزراء أن عودة شحنات تصدير الغاز الطبيعي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط التطوير والتوسع في البنية التحتية لقطاع الطاقة لضمان استدامة الإنتاج والتصدير خلال السنوات المقبلة.

واختتم مدبولي تصريحاته قائلًا إن قطاع الغاز المصري يسير في مسار تصاعدي واضح، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحية التي تبنتها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

