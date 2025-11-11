الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة: وضع صناديق قمامة جديدة بشارع الملك فيصل لتحسين المظهر الحضاري

صناديق القمامة الجديدة
صناديق القمامة الجديدة
18 حجم الخط
ads

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل بوضع عدد صناديق قمامة جديدة بالجزيرة الوسطى بشارع الملك فيصل وذلك بنطاق أحياء الطالبية والهرم والعمرانية وبولاق الدكرور بهدف تيسير عملية جمع المخلفات والحد من تراكمها على جانبي الطريق.

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمناطق الحيوية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية في تحقيق بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة.

كما حث المحافظ المواطنين على ضرورة الالتزام بوضع المخلفات داخل الصناديق المخصصة لذلك، مشددًا على أن النظافة مسؤولية مشتركة بين المواطن والإدارة المحلية، وأن الالتزام يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة اليومية.

محافظ الجيزة يوجه رؤساء أحياء العمرانية وبولاق الدكرور والطالبية والهرم

وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ رؤساء أحياء العمرانية وبولاق الدكرور والطالبية والهرم بتكثيف المرور الميداني على امتداد شارع الملك فيصل، والتأكيد على أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق قمامة أمام محالهم بشكل منظم وحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

متابعة حالة الصناديق بشكل دوري

من جانبه، أوضح المهندس محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، أن الهيئة تعمل على متابعة حالة الصناديق بشكل دوري لضمان استدامة الخدمة، وتكثيف أعمال الجمع والنقل بالشوارع الرئيسية، مشيرًا إلى أن خطة الهيئة تستهدف تعميم التجربة في عدد من المحاور الرئيسية لتحسين مستوى النظافة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجزيرة الوسطي بشارع الملك فيصل النظافة والتجميل هيئة النظافة والتجميل رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل مستوى النظافة وبولاق الدكرور محافظ الجيزة

مواد متعلقة

توريد 100 أتوبيس كهربائي وتطوير جراج الأميرية ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

مركز السيطرة الرئيسي بالجيزة، عين ساهرة على انتظام الانتخابات والتعامل مع الطوارئ

إزالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية وردان في منشأة القناطر

أخبار مصر اليوم: تفاصيل لقاء السيسي وأمين مجلس الأمن الروسي.. تسليم 36 عقدا لشباب مصريين للعمل في مجال الزراعة بالأردن.. إلغاء الحبس بمخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

محافظ الجيزة يتفقد لجان الانتخابات بالدقي والعجوزة ويؤكد انتظام عملية التصويت

منال عوض تعلن إطلاق تقرير حالة البيئة في مصر لعام 2023

مدير تعليم الجيزة: المدارس تعاملت بكفاءة مع بدء العملية الانتخابية (صور)

محافظ الجيزة يدلي بصوته في انتخابات النواب بـ 6 أكتوبر

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

روسيا تندد بالضربات الأمريكية قبالة فنزويلا

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

مدبولي يزف بشرى سارة بشأن العملة الصعبة وإيرادات قناة السويس

فرنسا تخسر أمام أوغندا بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف أعمال البر في الحرم؟، اعرف أقوال العلماء

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها بكشف الأعداء والحاقدين

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

المزيد
الجريدة الرسمية