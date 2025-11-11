غلق لجان الاقتراع في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء في نهاية اليوم الثاني والأخير من التصويت بانتخابات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025.

ومع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق لجان الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويخرج رئيس اللجنة الفرعية إلى جمعية الاقتراع وفي حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم حتى ذلك الوقت يتم حصر عددهم وإعداد كشف بأسمائهم لتُستكمل عملية التصويت لهم فقط.



وتُجرى عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بإشراف رئيس اللجنة وبحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين الصادر لهم توكيل من مصلحة الشهر العقاري ،وذلك فور غلق صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس النواب 2025.



خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب 2025



وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية،، بحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين أو القوائم وممثلي وسائل الإعلام والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).

يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.

ويتم تسليم مستندات وأوراق الاقتراع إلى اللجان العامة، والتي تقوم بإثبات عدد الناخبين المقيدين وعدد الحاضرين وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة لكل من النظام الفردي والقوائم، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.



يُعلن رئيس اللجنة العامة النتائج أمام الحضور ويُثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة في كشف تجميع الأصوات نموذج 14 ش فردي وقوائم بالأرقام والأحرف والتفقيط .

حالات بطلان الصوت الانتخابي

بطاقة الاقتراع باطلة في الحالات الآتية:

إذا استخدم الناخب بطاقة غير المسلمة له من رئيس اللجنة.

إذا وقع الناخب على البطاقة أو وضع علامة تدل على شخصه.

إذا لم يضع علامة واضحة على رأيه أو وضعها بشكل يصعب معه تحديد اختياره.

إذا تم التأشير على البطاقة بالقلم الرصاص.

إذا تضمّنت البطاقة أي شرط أو إشارة تخالف سرية التصويت

التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

واستقبلت 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر 2025.

