أخبار مصر

مدبولي يوجه رسالة للمواطنين بشأن الممارسات السلبية في المتحف المصري الكبير

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن فخره وسعادته بالإقبال الكبير من المصريين والأجانب على المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الصرح الأثري العملاق يعكس مكانة مصر الحضارية أمام العالم.

وأثنى مدبولي على مشاعر الانتماء والفخر الوطني التي أظهرها المواطنون منذ حفل افتتاح المتحف، مؤكدًا أن هناك حالة إيجابية عامة في قطاع السياحة، حيث يشهد إقبالًا متزايدًا على المناطق السياحية مثل متحف الحضارة والأهرامات، وهو ما يمثل طاقة اقتصادية واعدة تسهم في نمو الاقتصاد وزيادة موارد الدولة خلال الفترة المقبلة.

دعوة للحفاظ على الصورة المصرية أمام العالم

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الممارسات الفردية السلبية داخل المتحف المصري الكبير — رغم محدوديتها الشديدة — قد تترك انطباعًا غير إيجابي لدى الزائرين، مؤكدًا أن هذه الحالات لا تمثل الشعب المصري الواعي والمتحضر.

ودعا مدبولي جميع المصريين إلى الحفاظ على المتحف المصري الكبير وصورته الحضارية، قائلًا:"علينا أن نحافظ على أصولنا وصورتنا أمام العالم، فالمتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل رمز لحضارتنا وهويتنا، ولا نسمح لأي تصرف فردي أن يعكر فرحتنا بهذا الإنجاز الوطني".

