الإعلان عن فرص عمل جديدة في مجالات صناعة الطوب والبلاط والورق الصحي بالأردن

أعلنت وزارة العمل عن توفر 9 فرص عمل جديدة في المملكة الأردنية الهاشمية، في عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الصناعات الإنشائية وصناعة الورق والتعبئة والتغليف.

وأوضحت الوزارة أن معمل "حنان الحسن" للطوب والبلاط والمتخصص في الصناعات الإنشائية والمنتجات الخرسانية والإسمنتية والجص — طلب تعيين 7 عمال إنتاج في معمل الطوب، بشرط توافر خبرة سابقة في المجال، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد على 38 عامًا، على أن يتراوح الراتب الشهري بين 290 و320 دينارًا أردنيًا.

كما أعلنت الوزارة أن شركة "سوار" لصناعة الورق الصحي والمتخصصة في صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية ومنتجات الورق المقوى تطلب عاملين اثنين في مجال تشغيل ماكينات التعبئة والتغليف وسحب المناديل الورقية، على أن يكون السن بين 18 و45 عامًا، والراتب الشهري يتراوح بين 300 و500 دينار أردني.

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقديم إلى ملء استمارة التوظيف عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025، ولمدة خمسة أيام.

