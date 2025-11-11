الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الإعلان عن فرص عمل جديدة في مجالات صناعة الطوب والبلاط والورق الصحي بالأردن

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
18 حجم الخط
ads

 أعلنت وزارة العمل عن توفر 9 فرص عمل جديدة في المملكة الأردنية الهاشمية، في عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الصناعات الإنشائية وصناعة الورق والتعبئة والتغليف.

وأوضحت الوزارة أن معمل "حنان الحسن" للطوب والبلاط والمتخصص في الصناعات الإنشائية والمنتجات الخرسانية والإسمنتية والجص — طلب تعيين 7 عمال إنتاج في معمل الطوب، بشرط توافر خبرة سابقة في المجال، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد على 38 عامًا، على أن يتراوح الراتب الشهري بين 290 و320 دينارًا أردنيًا.

كما أعلنت الوزارة أن شركة "سوار" لصناعة الورق الصحي والمتخصصة في صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية ومنتجات الورق المقوى تطلب عاملين اثنين في مجال تشغيل ماكينات التعبئة والتغليف وسحب المناديل الورقية، على أن يكون السن بين 18 و45 عامًا، والراتب الشهري يتراوح بين 300 و500 دينار أردني.

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقديم إلى ملء استمارة التوظيف عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025، ولمدة خمسة أيام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة العمل المملكة الاردنية الهاشمية صناعة الورق صناعة التعبئة والتغليف المناديل الورقية

مواد متعلقة

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب الخريجين في محافظتي السويس والجيزة

وزارة العمل: توفير 75 ألف فرصة تدريب مجانية بجميع المحافظات

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

تراجع كبير، الذهب يفقد مكاسبه وسط ترقب لإعادة فتح الإغلاق الحكومي

بينهم مصر، المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كفالة مجهولي النسب؟ وهل يكون ثوابها مثل ثواب كفالة الطفل اليتيم؟

المزيد
الجريدة الرسمية