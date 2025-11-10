الإثنين 10 نوفمبر 2025
مدير تعليم الجيزة: المدارس تعاملت بكفاءة مع بدء العملية الانتخابية (صور)

انتخابات مجلس النواب، فيتو
وسط أجواء انتخابية اتسمت بالنظام والإقبال المتزايد من المواطنين، واصلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة متابعتها الميدانية لضمان سير العملية الانتخابية داخل المدارس المخصصة كلجان اقتراع في المحافظة.

وشهدت اللجان خلال الساعات الأولى توافدًا ملحوظًا من الناخبين، بالتزامن مع جولة موسعة أجراها سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لمتابعة جاهزية المدارس التي تستضيف العملية الانتخابية. 

وجاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، بهدف ضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين.

 

المدارس تعاملت بكفاءة مع بدء العملية الانتخابية

وأكد "عطية" خلال جولته أن المدارس تعاملت بكفاءة مع بدء العملية الانتخابية، موضحًا أن فرق العمل في الإدارات التعليمية رفعت درجة الاستعداد منذ الصباح الباكر، مع التركيز على استمرار الحفاظ على النظافة العامة داخل المدارس وساحات اللجان، وتوفير مصادر طاقة احتياطية لضمان عدم تعطل أي من التجهيزات أو الخدمات، وتيسير حركة كبار السن وذوي الهمم عبر مسارات واضحة ومجهزة بما يحفظ كرامتهم ويضمن سهولة مشاركتهم.

وشدد وكيل أول الوزارة على أن المدارس لا تقوم بدورها التعليمي فقط، بل تسهم أيضًا في دعم اللحظات الوطنية المهمة، مضيفًا أن مدارس الجيزة أثبتت اليوم أنها مؤسسات وطنية تحتضن كل حدث ديمقراطي يعكس وعي المصريين.

كما أشار إلى أن التنسيق بين الإدارات التعليمية ورؤساء الأحياء ومجالس المدن يجري على مدار الساعة لضمان توفير الخدمات اللازمة في محيط اللجان، سواء من حيث الحركة المرورية أو النظافة أو الدعم اللوجستي.

وفي تصريح له خلال الجولة، لفت "عطية" إلى أن الجيزة تقدم مثالًا واضحًا على المشاركة الواعية وانضباط العملية الانتخابية، قائلًا: “إقبال أهالي الجيزة اليوم يعكس وعيًا راسخًا وإيمانًا بأهمية المشاركة”.

