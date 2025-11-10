محافظ الجيزة يتفقد لجان الانتخابات بالدقي والعجوزة ويؤكد انتظام عملية التصويت

18 حجم الخط

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب ميدانيًا بعدد من المقرات الانتخابية بأحياء الدقي والعجوزة، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة.

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني المستمر لمسؤولي الأحياء والجهات التنفيذية حتى انتهاء عمل اللجان، مؤكدًا متابعته اللحظية لسير العملية الانتخابية سواء من داخل اللجان أو من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وشملت الجولة مدارس جمال عبد الناصر الثانوية بنات بحي الدقي والقومية بالعجوزة، حيث تفقد المحافظ انتظام دخول الناخبين والتأكد من توفير التسهيلات اللازمة، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وأكد النجار أن العملية الانتخابية تسير في أجواء آمنة ومنظمة بفضل التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، مشيدًا بالدور الوطني للمواطنين وإقبالهم على المشاركة، باعتبارها تجسيدًا لوعي الشعب المصري وحرصه على المساهمة الإيجابية في بناء مستقبل الوطن.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ومحمد رزق رئيس حي الدقي، وذكي سلام رئيس حي العجوزة، ومحمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

