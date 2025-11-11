إزالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية وردان في منشأة القناطر

18 حجم الخط

قامت مديرية الزراعة بالجيزة بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على الأرض الزراعية بقرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من أي مخالفات البناء أو التبوير.

وجاءت الإزالة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ووفق تعليمات قيادات وزارة الزراعة ممثلة في الدكتور أحمد عضَّام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

وجرت عملية الإزالة تحت إشراف المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، والمهندس سليمان إبراهيم مدير الإدارة الزراعية بمنشأة القناطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وأكدت مديرية الزراعة بالجيزة، استمرار حملاتها اليومية لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، حفاظًا على الثروة الزراعية وضمان سلامة الاستخدام الأمثل للأراضي.

