أخبار مصر

مركز السيطرة الرئيسي بالجيزة، عين ساهرة على انتظام الانتخابات والتعامل مع الطوارئ

مركز السيطرة الرئيسي
مركز السيطرة الرئيسي بالجيزة
يواصل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، متابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، من خلال تفعيل دور مركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على مجريات الاقتراع.

متابعة فورية لأي أحداث طارئة خلال اليوم الانتخابي

ويعمل المركز كغرفة عمليات مركزية مرتبطة بشكل مباشر بغرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن، ومديريات الخدمات، وشركات المياه والكهرباء والغاز، وهيئة الإسعاف، ومديرية الصحة، وقوات الحماية المدنية، لضمان متابعة فورية لأي أحداث طارئة خلال اليوم الانتخابي.

 

 

منظومة رقمية دقيقة متصلة بجميع المرافق والخدمات

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة في  تصريحات خاصة لفيتو، أن العمل داخل المركز يبدأ في الساعة السادسة صباحًا، حيث يتم متابعة لحظية لأي أعطال كهرباء، أو تجمعات غير اعتيادية، أو مشكلات داخل اللجان الانتخابية، مع إصدار توجيهات فورية للتعامل معها، وتسجيل كل حدث على منظومة رقمية متصلة بجميع المرافق والخدمات.

وأضافت المصادر أن وجود ممثلين لشركات المرافق داخل المركز يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع أي مشكلة خلال دقائق، سواء كانت انسدادًا مفاجئًا في شبكة الصرف الصحي، أو انقطاع مياه، أو أعطال كهربائية، مما يسهم في استمرار العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.

وتحرص محافظة الجيزة على تأمين اليوم الثاني للانتخابات وضمان راحة المواطنين وسير الاقتراع دون أي عقبات، في إطار تعزيز الشفافية والانضباط في العملية الانتخابية.

