أخبار مصر

«الصحة» تعلن انضمام مصر لعضوية التحالف العالمي لسرطان الثدي

د.هشام الغزالي
د.هشام الغزالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تمثيل مصر في التحالف العالمي لسرطان الثدي، من خلال انتخاب الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة وأستاذ علاج الأورام، عضوًا في التحالف، وذلك خلال المؤتمر السنوي للتحالف والذي يعقد بمدينة لشبونة الإسبانية في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر الجاري.

 

سجلت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة أكثر من 64.9 مليون زيارة طبية

يأتي هذا التمثيل تقديرًا لإنجازات مصر الرائدة في الكشف المبكر والعلاج، المدعوم بالمبادرات الرئاسية التي حازت على إشادات عالمية، حيث سجلت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة أكثر من 64.9 مليون زيارة طبية، إلى جانب فحص 23 مليون سيدة عبر 3700 وحدة صحية و12 وحدة فحص متنقلة، مع توفير 120 جهاز ماموجرام وتطوير 22 معمل باثولوجي، وهو ما كان محل إشادة من الوفود المشاركة، واعتبار التجربة المصرية، نموذجا يُحتذى به في الدول محدودة الموارد، لكفاءتها وتكامل خدماتها.

وتعليقا على عضوية التحالف، أكد الدكتور هشام الغزالي، أن هذا الانتخاب يعكس التزام مصر بالابتكار والكشف المبكر، مما يُحدث فارقًا حقيقيًا في حياة المرضى، ويرسخ ريادتها الإقليمية والدولية في مكافحة سرطان الثدي.

الصحة تبدأ مسحا طبيًا لـ50 ألف طالب بالريف للكشف المبكر عن الإعاقة البصرية

الصحة تُطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي (2025-2030)

جدير بالذكر أن الدكتور هشام الغزالي، شارك مع نخبة من العلماء والباحثين على مستوى العالم، في صياغة الخطوط الاسترشادية الدولية لعلاج أورام الثدي المنتشرة.

الالتهاب الكبدي الفيروسي الالتهاب الكبدي الدكتور هشام الغزالي المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة سرطان الثدي وزارة الصحة

الجريدة الرسمية