صاحب أشهر لكمة في أوروبا، معلومات عن حكم نهائي السوبر المصري؟

السوبر المصري، أعلنت رابطة المحترفين الإمارانية أسماء طاقم حكام مباراة نهائي السوبر المصري بين القطبين الأهلي والزمالك، المحدد إقامتها مساء غد الأحد على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

طاقم تحكيم السوبر المصري

حكم الساحة: التركي خليل أوموت

حكم مساعد أول: التركي جيهون سيسيجوزال

حكم مساعد ثاني: التركي عبد الله بورا

حكم رابع: الإماراتي سهيل الملا

حكم الفيديو: المجري استيفان فاد

حكم مساعد الفيديو: المكسيكي أنخيل بيو

من هو حكم السوبر المصري

كان الأشهر على الساحة الكروية التركية بعدما تسبب في إيقاف النشاط الكروي مؤقتًا في تركيا بعد الاعتداء عليه من أحد رؤساء الأندية هناك.

أسقط رئيس نادي أنقرة جوجو فاروق كوكا الحكم أرضًا إثر لكمة قوية في وجهه بعدما طرد أحد لاعبي الفريق قبل أن يندلع اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

وعلى أثر تلك الواقعة، قرر الاتحاد التركي تجميد النشاط بشكل مؤقت ثم إدانة الرئيس رجب طيب أردوغان تلك الواقعة وكذلك اعتقال فاروق كوكا وتقديم استقالته من منصبه في رئاسة أنقرة جوجو.

كما قاد الحكم التركي خليل أوموت عدة مباريات مهمة منها ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز النادي الملكي 3-1 وكذلك بعض المباريات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات وكذلك بطولة يورو 2024 الأخيرة ثم كأس العالم للشباب، كما أنه أحد المرشحين للتحكيم في مونديال 2026.

