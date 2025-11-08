السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صاحب أشهر لكمة في أوروبا، معلومات عن حكم نهائي السوبر المصري؟

حكم نهائي السوبر
حكم نهائي السوبر
18 حجم الخط

السوبر المصري، أعلنت رابطة المحترفين الإمارانية أسماء طاقم حكام مباراة نهائي السوبر المصري بين القطبين الأهلي والزمالك، المحدد إقامتها مساء غد  الأحد  على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

طاقم تحكيم السوبر المصري

حكم الساحة: التركي خليل أوموت
حكم مساعد أول: التركي جيهون سيسيجوزال
حكم مساعد ثاني: التركي عبد الله بورا 
حكم رابع: الإماراتي سهيل الملا

حكم الفيديو: المجري استيفان فاد

حكم مساعد الفيديو: المكسيكي أنخيل بيو

الصورة

من هو حكم السوبر المصري

كان الأشهر على الساحة الكروية التركية بعدما تسبب في إيقاف النشاط الكروي مؤقتًا في تركيا بعد الاعتداء عليه من أحد رؤساء الأندية هناك.

 أسقط رئيس نادي أنقرة جوجو فاروق كوكا الحكم أرضًا إثر لكمة قوية في وجهه بعدما طرد أحد لاعبي الفريق قبل أن يندلع اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

وعلى أثر تلك الواقعة، قرر الاتحاد التركي تجميد النشاط بشكل مؤقت ثم إدانة الرئيس رجب طيب أردوغان تلك الواقعة وكذلك اعتقال فاروق كوكا وتقديم استقالته من منصبه في رئاسة أنقرة جوجو.

كما قاد الحكم التركي خليل أوموت عدة مباريات مهمة منها ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز النادي الملكي 3-1 وكذلك بعض المباريات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات وكذلك بطولة يورو 2024 الأخيرة ثم كأس العالم للشباب، كما أنه أحد المرشحين للتحكيم في مونديال 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستاد محمد بن زايد التركي خليل أوموت حكام مباراة نهائي السوبر المصري بدولة الإمارات إيقاف النشاط الكروي رابطة المحترفين الإمارانية طاقم تحكيم السوبر

مواد متعلقة

دورتموند يسقط في فخ التعادل أمام هامبورج في الدوري الألماني

التشكيل الرسمي لـ أرسنال في مباراة سندرلاند بالدوري الإنجليزي

النصر يواصل صدارة الدوري السعودي بعد الفوز على نيوم بثلاثية

كأس العالم للناشئين، منتخب بوركينا فاسو يهزم التشيك وخسارة مالي

كاراجر يشيد بـ صلاح: أحد أعظم من لعبوا في الدوري الإنجليزي

من هو مدرب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي؟

لأول مرة، نجم مانشستر يونايتد يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

بقيادة الشيبي، قائمة منتخب المغرب لمعسكر نوفمبر

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

ابن خالة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

أحمد كريمة: الحسن كان أشبه الناس وجهًا بالنبي وهذه قصة ولادته

المزيد
الجريدة الرسمية