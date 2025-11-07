بقيادة الشيبي، قائمة منتخب المغرب لمعسكر نوفمبر

18 حجم الخط

كشف وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن القائمة الرسمية لأسود الأطلس، استعدادًا لخوض المباراتين الوديتين أمام منتخبي الموزمبيق وأوغندا خلال شهر نوفمبر الجاري.

قائمة المنتخب المغربي

وسيخوض المنتخب المغربي مباراته الأولى أمام الموزمبيق 14 نوفمبر، تليها المواجهة الثانية ضد أوغندا 18 من الشهر نفسه، وذلك على أرضية الملعب الكبير بطنجة.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي غياب أشرف حكيمي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مع فريقه باريس سان جيرمان خلال مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا فيما تواجد النجم محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو- المهدي لحرار- منير المحمدي.

خط الدفاع: نصير مزراوي- محمد الشيبي جواد الياميق آدم ماسينا- نايف أكرد- غانم سايس- أنس صلاح الدين- يوسف بلعمري.

خط الوسط: عز الدين أوناحي- بلال الخنوس- نائل العيناوي- سفيان أمرابط- أسامة ترغالين- إسماعيل الصيباري- إلياس بنصغير.

خط الهجوم: براهيم دياز- إلياس أخوماش- سفيان رحيمي- يوسف النصيري- حمزة إيغامان- أيوب الكعبي- عبدالصمد الزلزولي- شمس الدين طالبي- سفيان ديوب.

