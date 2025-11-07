الجمعة 07 نوفمبر 2025
رياضة

بقيادة الشيبي، قائمة منتخب المغرب لمعسكر نوفمبر

المغرب
المغرب
كشف وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن القائمة الرسمية لأسود الأطلس، استعدادًا لخوض المباراتين الوديتين أمام منتخبي الموزمبيق وأوغندا خلال شهر نوفمبر الجاري. 

قائمة المنتخب المغربي

وسيخوض المنتخب المغربي مباراته الأولى أمام الموزمبيق 14 نوفمبر، تليها المواجهة الثانية ضد أوغندا 18 من الشهر نفسه، وذلك على أرضية الملعب الكبير بطنجة. 

وشهدت قائمة المنتخب المغربي غياب أشرف حكيمي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مع فريقه باريس سان جيرمان خلال مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا فيما تواجد النجم محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

Graphic image displays the Moroccan national football team squad list with player portraits in red and green uniforms arranged in a formation pyramid. Top section features the title Squad Last in gold lettering on a maroon background with Moroccan flags. Bottom includes flags of Morocco and other nations. Player names such as Achraf Hakimi, Sofiane Boufal, and Youssef En-Nesyri are labeled below each photo.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو- المهدي لحرار- منير المحمدي.

خط الدفاع: نصير مزراوي- محمد الشيبي جواد الياميق آدم ماسينا- نايف أكرد- غانم سايس- أنس صلاح الدين- يوسف بلعمري.

خط الوسط: عز الدين أوناحي- بلال الخنوس- نائل العيناوي- سفيان أمرابط- أسامة ترغالين- إسماعيل الصيباري- إلياس بنصغير.

خط الهجوم: براهيم دياز- إلياس أخوماش- سفيان رحيمي- يوسف النصيري- حمزة إيغامان- أيوب الكعبي- عبدالصمد الزلزولي- شمس الدين طالبي- سفيان ديوب.

الجريدة الرسمية