دورتموند يسقط في فخ التعادل أمام هامبورج في الدوري الألماني

تعادل فريق بوروسيا دورتموند أمام هامبورج، 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

تعادل دورتموند وهامبورج

تقدم دورتموند في النتيجة عن طريق اللاعب كارني تشوكويميكا في الدقيقة 64، قبل أن يخطف هامبورج هدف التعادل القاتل عبر رانسفورد ييبوا في الدقيقة 90+7، ليحرم أصحاب الأرض من ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا التعادل، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما رفع هامبورج رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث أضاع دورتموند عدة فرص محققة كانت كفيلة بحسم اللقاء، فيما أظهر هامبورج إصرارًا حتى الدقائق الأخيرة ليخرج بنقطة ثمينة من ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

