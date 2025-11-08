السبت 08 نوفمبر 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لـ أرسنال في مباراة سندرلاند بالدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال
كشف ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن تشكيل فريقه لمباراة سندرلاند على ملعب النور، ضمن فعاليات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

 

تشكيل أرسنال ضد سندرلاند

حراسة المرمى: ديفيد رايا
خط الدفاع: يوريان تيمبر - جابرييل ماجاليس - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري
خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين زوبيمندي - إيبيريتشي إيزي
خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينو - لياندرو تروسارد

 

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 25 نقطة، ويسعى للحفاظ على سلسلة انتصاراته ضد سندرلاند ومواصلة الانفراد بصدارة البريميرليج.

 

موعد مباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة أرسنال ضد سندرلاند في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي 2025/26، اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.


القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي

وتمتلك شبكة قنوات “beIN SPORTS” الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2026، في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر نقل مباراة أرسنال ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة “beIN Sports 1 HD”.

الجريدة الرسمية