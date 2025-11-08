النصر يواصل صدارة الدوري السعودي بعد الفوز على نيوم بثلاثية

18 حجم الخط

انفرد نادي النصر بصدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز على مستضيفه نيوم بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

النصر يهزم نيوم

تقدم النصر عن طريق أنجيلو جابرييل في الدقيقة 47 من عمر المباراة، ثم أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 65، ثم جاء الدور على مواطنه جواو فيليكس ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86.

فيما سجل أحمد عبده جابر هدف نيوم الوحيد في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب لوتشيانو رودريجيز، لاعب نيوم في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

النصر في الصدارة

بهذا الفوز رفع النصر رصيده للنقطة 24 وانفرد بصدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني، و4 نقاط عن الهلال الثالث، فيما تجمد رصيد نيوم عند 13 نقطة في المركز السابع.

