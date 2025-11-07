الجمعة 07 نوفمبر 2025
لأول مرة، نجم مانشستر يونايتد يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

مبويمو
مبويمو
تُوِّج ريان مبويمو لاعب مانشستر يونايتد بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أكتوبر 2025، وهي المرة الأولى في مسيرته التي يفوز بالجائزة.

مبويمو لاعب الشهر

وأصبح مبويمو بذلك أول لاعب من مانشستر يونايتد يحقق الجائزة منذ أن فاز بها برونو فيرنانديز في مارس 2025، بعد تألقه اللافت مع الفريق وتسجيله أهدافًا مؤثرة ساهمت في تحقيق انتصارات مهمة.

ويأمل مبويمو في مواصلة مستواه المميز خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مانشستر يونايتد مرحلة حاسمة من الموسم في صراع المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول البريميرليج.

