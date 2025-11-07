كاراجر يشيد بـ صلاح: أحد أعظم من لعبوا في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

أشاد أسطورة ليفربول جيمي كاراجر بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يواصل التألق في المباريات الكبرى ويثبت عامًا بعد عام أنه من بين الأفضل في تاريخ البريميرليج.

وقال كاراجر في تصريحات له: "محمد صلاح يبدع في المباريات الكبرى، عقليته موجهة دائمًا نحو الهدف، إنه أحد أفضل المحترفين الذين رأيتهم، وسيلعب لسنوات قادمة سواء مع ليفربول أو في نادٍ آخر".

وأضاف النجم الإنجليزي السابق: "صلاح من أعظم اللاعبين الذين شهدهم الدوري الإنجليزي، ما يقدمه من استمرارية وتفانٍ في الأداء أمر استثنائي".

وتأتي إشادة كاراجر في وقت يواصل فيه صلاح عروضه المميزة مع ليفربول، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية في السنوات الأخيرة.

