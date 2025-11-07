الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كاراجر يشيد بـ صلاح: أحد أعظم من لعبوا في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
18 حجم الخط

أشاد أسطورة ليفربول جيمي كاراجر بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يواصل التألق في المباريات الكبرى ويثبت عامًا بعد عام أنه من بين الأفضل في تاريخ البريميرليج.

أسطورة ليفربول يشيد بصلاح 

وقال كاراجر في تصريحات له: "محمد صلاح يبدع في المباريات الكبرى، عقليته موجهة دائمًا نحو الهدف، إنه أحد أفضل المحترفين الذين رأيتهم، وسيلعب لسنوات قادمة سواء مع ليفربول أو في نادٍ آخر".

وأضاف النجم الإنجليزي السابق: "صلاح من أعظم اللاعبين الذين شهدهم الدوري الإنجليزي، ما يقدمه من استمرارية وتفانٍ في الأداء أمر استثنائي".

وتأتي إشادة كاراجر في وقت يواصل فيه صلاح عروضه المميزة مع ليفربول، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية في السنوات الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي ا الدوري الانجليزي أسطورة ليفربول جيمي كاراجر محمد صلاح

مواد متعلقة

من هو مدرب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي؟

لأول مرة، نجم مانشستر يونايتد يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

بقيادة الشيبي، قائمة منتخب المغرب لمعسكر نوفمبر

الكاف يعلن رسميا موعد ومكان حفل الأفضل في أفريقيا 2025

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

اعترافات صادمة لبلوجر متهمة بنشر فيديوهات لقصص إباحية مفبركة

انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025-2029

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

منتخب مصر تحت 17 عاما يتعادل مع فنزويلا 1/1 ويحافظ علي صدارة المجموعة

موعد مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أثر الخلاف الفقهي الإسلامي على القانون المصري؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحسن العلاقات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية