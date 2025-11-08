كأس العالم للناشئين، منتخب بوركينا فاسو يهزم التشيك وخسارة مالي

18 حجم الخط

شهدت مباريات اليوم من الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للشباب تحت 17 سنة نتائج متباينة بين المنتخبات.

فوز بوركينا فاسو وسقوط مالي

في أبرز النتائج، حقق منتخب بوركينا فاسو تحت 17 سنة فوزًا ثمينًا على نظيره التشيكي بنتيجة (2-1)، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى الدقائق الأخيرة، ليعزز منتخب بوركينا فاسو حظوظه في بلوغ الدور المقبل.

وفي مباراة أخرى، تعادل منتخب أوغندا تحت 17 سنة مع نظيره التشيلي بهدف لكل منهما (1-1)، في لقاء متكافئ تبادل فيه الفريقان السيطرة على مجريات اللعب حتى صافرة النهاية.

أما منتخب مالي تحت 17 سنة فقد تلقى هزيمة مفاجئة أمام منتخب النمسا بنتيجة (3-0)، في مواجهة شهدت انضباطًا تكتيكيًا عاليًا من الجانب النمساوي، بينما فشل لاعبو مالي في استثمار الفرص التي سنحت لهم.

