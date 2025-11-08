السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العالم للناشئين، منتخب بوركينا فاسو يهزم التشيك وخسارة مالي

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
18 حجم الخط

شهدت مباريات اليوم من الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للشباب تحت 17 سنة نتائج متباينة بين المنتخبات.

فوز بوركينا فاسو وسقوط مالي

في أبرز النتائج، حقق منتخب بوركينا فاسو تحت 17 سنة فوزًا ثمينًا على نظيره التشيكي بنتيجة (2-1)، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى الدقائق الأخيرة، ليعزز منتخب بوركينا فاسو حظوظه في بلوغ الدور المقبل.

A soccer player from Burkina Faso wearing a white jersey with green and red accents and number 8 stands on the field with arms outstretched in celebration as teammates touch his shoulders. The background shows a stadium with red barriers and Arabic text signage. FIFA U-17 World Cup Qatar 2023 logo appears at the top. Scoreboard displays full time Czech Republic 1 - 2 Burkina Faso with flags. Green find out more on fifa.com text at bottom.

وفي مباراة أخرى، تعادل منتخب أوغندا تحت 17 سنة مع نظيره التشيلي بهدف لكل منهما (1-1)، في لقاء متكافئ تبادل فيه الفريقان السيطرة على مجريات اللعب حتى صافرة النهاية.

أما منتخب مالي تحت 17 سنة فقد تلقى هزيمة مفاجئة أمام منتخب النمسا بنتيجة (3-0)، في مواجهة شهدت انضباطًا تكتيكيًا عاليًا من الجانب النمساوي، بينما فشل لاعبو مالي في استثمار الفرص التي سنحت لهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوركينا فاسو دور المجموعات في كأس العالم كاس العالم للشباب كاس العالم للناشئين كأس العالم منتخب مالي تحت 17 سنة منتخب بوركينا فاسو

مواد متعلقة

كاراجر يشيد بـ صلاح: أحد أعظم من لعبوا في الدوري الإنجليزي

من هو مدرب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي؟

لأول مرة، نجم مانشستر يونايتد يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

4 مباريات قوية للمنتخبات العربية في كأس العالم للناشئين

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم السبت

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: الحسن كان أشبه الناس وجهًا بالنبي وهذه قصة ولادته

أحمد كريمة: الإمام الحسن وجه النور الذي وحد الأمة وورث عبقرية النبوة

من القرآن والسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه؟

المزيد
الجريدة الرسمية