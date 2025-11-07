تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك فى نهائى السوبر المصري.. الأرقام تنحاز لـ الأحمر.. والأبيض يعلق آماله على الموقعة العاشرة لفك "النحس" التاريخي

18 حجم الخط

يستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

وتقام المباراة للمرة العاشرة بين الفريقين في النسخة الـ 23 من كأس السوبر.

وسبق أن تواجه الفريقان في 9 مرات سابقة في كأس السوبر، وتم حسم 5 منهم بركلات الترجيح.

تاريخ البطولة.. تفوق أهلاوي وهيمنة مستمرة

منذ انطلاق بطولة السوبر المصري عام 2001، توج خمسة أندية فقط باللقب، يتصدرها الأهلي بـ15 لقبًا، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، بينما حصل كل من المقاولون العرب، حرس الحدود، وطلائع الجيش على لقب وحيد، أما من حيث الوصافة، فيتصدر الزمالك القائمة بـ8 مرات، يليه الأهلي بـ4 مرات، ثم إنبي بـ3 مرات، بينما نالت فرق المصري، الإسماعيلي، بيراميدز، وغزل المحلة الوصافة مرة واحدة.

وعلى صعيد الأهداف، سجل الأهلي في شباك الزمالك 10 أهداف مقابل 4 فقط للأبيض، وخرج الأهلي بشباك نظيفة في 7 مباريات، بينما خرج الزمالك بشباك نظيفة في 5 مناسبات.

ويسعى الأهلي هذا الموسم لتحقيق اللقب الخامس على التوالي في البطولة، بعدما تمكن من حصد آخر أربعة ألقاب، من بينها اثنان على حساب الزمالك، في حين يأمل الفريق الأبيض في كسر "النحس" التاريخي وتحقيق فوز طال انتظاره على المارد الأحمر في نهائي السوبر.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في السوبر:

لعب: 9

فوز الأهلي: 7 (منهم 3 بركلات الترجيح)

فوز الزمالك: 2 ( بركلات الترجيح)

أغسطس 2003: التعادل 0-0 وفوز الأهلي (3-1 بركلات الترجيح)

يوليو 2008: فوز الأهلي 2-0 أمام الزمالك

سبتمبر 2014: التعادل 0-0 وفوز الأهلي (5-4 بركلات الترجيح)

أكتوبر 2015: فوز الأهلي 3-2 على الزمالك

فبراير 2017: التعادل 0-0 وفوز الزمالك (3-1 بركلات الترجيح)

سبتمبر 2019: فوز الأهلي 3-2 أمام الزمالك

فبراير 2020: التعادل 0-0 وفوز الزمالك (4-3 بركلات الترجيح)

أكتوبر 2022: فوز الأهلي 2-0 على الزمالك

أكتوبر 2024: التعادل 0-0 وفوز الأهلي (7-6 بركلات الترجيح)

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لنهائي السوبر المصري

وتنقل قنوات اون سبورت ودبي وابو ظبي مباراة الاهلي والزمالك فى نهائى السوبر المصري.

ويبدأ الاهلي والزمالك تحضيراتهما اليوم لمواجهة النهائى المرتقب بعد غد الاحد حيث يخوض الفريقان اليوم مران استشفائي فى اطار التحضيرات الفنية الخاصة بالمباراة.

ومن جانبه أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال، مؤكدًا أن الهدف منذ البداية كان واضحًا وهو الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب.

وقال توروب: «حققنا فوزًا مهمًّا أمام فريق قوي ومنظم، ونجحنا في السيطرة على مجريات المباراة باستثناء الدقائق العشر الأخيرة، لكن بشكل عام كنا الفريق الأكثر استحواذًا وصناعة للفرص».

وأضاف: «قدمنا أداءً قويًّا، ودائمًا المباريات الكبيرة تحتاج إلى لاعبين كبار، واليوم أثبت الدفاع تماسكه وقدم أداءً مميزًا. نعمل باستمرار على تطوير الجانب البدني من مباراة لأخرى».

وأشار المدير الفني إلى أن الفوز يمنح اللاعبين دفعة قوية من الثقة، موضحًا: «سجلنا هدفين، وشاهدت لاعبين يؤدون بكل إخلاص ويبذلون أقصى ما لديهم من جهد داخل الملعب».

وعن جراديشار، قال توروب: «قدم مباراة جيدة، وتم استبداله للحفاظ عليه بسبب الإجهاد، لكنه سيكون جاهزًا للمشاركة في النهائي».

واختتم حديثه قائلًا: «نحن معتادون على الضغوط، سواء كجهاز فني أو لاعبين، وهي دائمًا دافع وحافز لتحقيق النجاح. هدفنا الآن هو التتويج بالبطولة، وسنواصل العمل لتطوير الأداء والوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه».

