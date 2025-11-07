موعد مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مرانه الختامي غدا السبت، على ملعب محمد بن زايد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي.

وكان الزمالك قد حجز مقعده في المباراة النهائية، بعد فوزه المثير على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد آل نهيان، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.