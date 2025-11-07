من هو مدرب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي؟

18 حجم الخط

فاز روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي “البريميرليج ” لشهر أكتوبر.

وحقق أوريم الفوز في 3 مباريات خلال شهر أكتوبر مع مانشستر يونايتد.

كما تُوِّج ريان مبويمو لاعب مانشستر يونايتد بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أكتوبر 2025، وهي المرة الأولى في مسيرته التي يفوز فيها بالجائزة.

مبويمو لاعب الشهر

وأصبح مبويمو بذلك أول لاعب من مانشستر يونايتد يحقق الجائزة منذ أن فاز بها برونو فيرنانديز في مارس 2025، بعد تألقه اللافت مع الفريق وتسجيله أهدافًا مؤثرة ساهمت في تحقيق انتصارات مهمة.

ويأمل مبويمو في مواصلة مستواه المميز خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مانشستر يونايتد مرحلة حاسمة من الموسم في صراع المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول البريميرليج.

