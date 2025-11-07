استشاري ينصح بتناول القصب والامتناع عن عصيره

18 حجم الخط

القصب من الفاكهة الشعبية الشهيرة التي اشتهرت مصر بزراعتها وهو يستخدم فى صناعة السكر والعسل الأسود وله عشاق كثيرون.

ورغم أنه قديمها كان يقبل الكبار والصغار على تناول القصب حيث تتجمع العائلات ويتناولونه معا، إلا أن حاليا أصبح الإقبال أكثر على عصير القصب وليس تناوله.

ويقول له عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن القصب غنى بالألياف ومضادات الأكسدة وقوة وصلابة القصب عند تناوله ومضغه يقلل امتصاص السكر وهى المادة الضارة عند تناوله، حيث يمر أولا على اللعاب عند المضع، والألياف الموجودة به ومضادات الأكسدة هى التى تحمى الجسم من امتصاص سكر القصب.

مضغ القصب

فوائد مضغ القصب

وأضاف سلامة، أن من فوائد تناول القصب:

تحسين عملية الهضم.

مدر للبول.

غنى بمضادات الأكسدة التى تحمى الخلايا من التلف.

يحسن الدورة الدموية للمخ والجسم.

يحسن المزاج.

يمنح الجسم طاقة بسيطة.

مخاطر عصير القصب

وتابع، أما من مخاطر عصير القصب:-

لعمل كوب واحد من العصير نحتاج كمية كبيرة من القصب وبالتالى ندخل نسبة عالية من السكريات إلى الجسم.

عصارات عصير القصب غير نظيفة لأنها لا تغسل واحتوى على بقايا عصير ما يسبب نمو البكتيريا هذا غير أن الثلج يكون ملوث وبالتالى تناول عصير القصب يدخل الجسم كمية كبيرة من البكتيريا والجراثيم.

لذا يجب الامتناع عن تناول عصير القصب والاكتفاء بتناوله ومضغه فقط مثلما كان يحدث قديما، وذلك حفاظا على الصحة.

