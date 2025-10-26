أضرار الشخير، إنذار ليلي يكشف خطر يهدد القلب

يعتبر البعض أن الشخير في الغالب إزعاج ليلي بسيط، لكنه في كثير من الحالات يُعدّ علامة خفية لمشكلة صحية أعمق، خصوصًا عندما يكون مرتفعًا ومزمنًا أو مصحوبًا بانقطاعات متكرّرة في التنفس.

أضرار الشخير

هذه الأعراض قد تشير إلى انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA)، وهو اضطراب خطير يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

انقطاع النفس النومي يحدث عندما يتوقف التنفس ويبدأ مرارًا أثناء النوم، ما يُجهد القلب بمرور الوقت.

وتشير الدراسات المتزايدة إلى وجود صلة وثيقة بين الشخير، وانقطاع النفس أثناء النوم، ومخاطر صحة القلب، مما يجعل فهم هذه العلاقة خطوة أساسية للوقاية من المضاعفات القلبية الخطيرة وفقا لما نشر علي Onlymyhealth.



العلاقة بين الشخير وصحة القلب

كشفت الأبحاث الطبية أن شدة انقطاع التنفس هي العامل الحاسم في تقييم الخطر.

وتوضح: إذا توقف الشخص عن التنفس أقل من خمس مرات في الساعة، يُعدّ الأمر طبيعيًا،أما إذا تراوح العدد بين 5 و15 مرة فيُعدّ توقفًا خفيفًا، ومن 15 إلى 30 متوسطًا، وأكثر من 30 مرة يُعتبر شديدًا.

الأبحاث التي أُجريت على آلاف المرضى أثبتت أن من يعانون من انقطاع تنفس متوسط أو شديد أثناء النوم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، والخرف، بل والموت المفاجئ.

وبينما لا يشير الشخير دائمًا إلى خطر قلبي، إلا أن تحوّله إلى عرض لانقطاع النفس النومي المتوسط أو الشديد يرفع احتمالية الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير، فكلما زادت فترات توقف التنفس في الساعة (ارتفاع مؤشر AHI)، زاد العبء على القلب والأوعية الدموية بسبب الانخفاض المتكرر في مستويات الأكسجين وارتفاع هرمونات التوتر.

كما كشفت دراسة طبية أن الأشخاص الذين يشخرون ويعانون من النعاس أثناء النهار لديهم خطر أعلى بنسبة 46% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بغيرهم.

وأظهرت دراسة أخرى أن الشخير بصوت مرتفع – وهو مؤشر محتمل على انقطاع النفس أثناء النوم – يرفع احتمالات الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 34%.

كيف يؤثر الشخير على القلب؟

تتعدد الآليات التي تربط الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم بمشكلات القلب:

1. انخفاض الأكسجين المتقطع: يؤدي كل توقف في التنفس إلى انخفاض مؤقت في الأكسجين، مما يرهق القلب.



2. ارتفاع هرمونات التوتر: يسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول والأدرينالين، مما يزيد ضغط الدم وحمل القلب.



3. الالتهاب وتلف الأوعية: الإجهاد المتكرر يُضعف بطانة الأوعية الدموية ويُسرّع من تصلب الشرايين.



4. تجزئة النوم: يحدّ النوم المتقطع من عمليات ترميم الخلايا، مما ينعكس سلبًا على صحة القلب.

نصائح لحماية القلب وتحسين النوم

استشارة طبيب لإجراء فحص لانقطاع النفس النومي عند الحاجة.

استخدم أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم عند وصفها.

حافظ على وزن صحي وابتعد عن التدخين والكحول، إذ يزيدان من تفاقم الحالة.

طبّق عادات نوم سليمة: حدّد وقتًا ثابتًا للنوم، وتجنب الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل.

