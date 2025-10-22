استشاري تغذية يحذر من أضرار استخدام الإير فراير في الطهي يوميا

الاير فراير أو ما تعرف بالقلاية الهوائية من أدوات الطهي الحديثة حيث يتم الطهي بالحرارة وتتميز بأنها لا تحتاج الى زيت الطهى حيث تقوم بإعداد المشويات والمقليات فى وقت قليل.

وأصبحت الإير فراير أساسية لدى معظم ربات البيوت لأنها تقدم طعام صحى خالٍ من الدهون وبالتالى مناسبة لأنظمة الريجيم.

مسموح استخدام الايرفراير مرة واحدة أسبوعيا

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن القلاية الهوائية من أجهزة الطهى الحديثة التى تطهو الطعام بدون زيوت وتقدم مقاسات خالية من الزيوت ولا مانع من استخدامها ولكن مرة واحدة فقط فى الأسبوع ليس أكثر.

استخدام الايرفراير

الطهى فى الايرفراير يكون طبقة من الكربون

وأضاف نزيه، أن الايرفراير من الأجهزة التى تعتمد الطهى بالحرارة أى طهى خالى من الرطوبة وهذا يعمل على تكوين طبقة من الكربون على سطح الطعام والكربون مادة مسرطنة، وتناولها يوميا يسبب السرطان، ولكن تناولها مرة واحدة فى الأسبوع يستطيع الجسم التخلص منها بسهولة دون ضرر، لذا يفضل استخدام الايرفراير مرة واحدة فى الأسبوع حفاظا على الصحة.

إيجابيات وسلبيات طرق الطهى المختلفة

وتابع، أن طرق الطهى جميعها لها إيجابيات ولها سلبيات، فالطعام المسلوق رغم أنه صحى إلا أنه يضيع القيمة الغذائية الطعام سواء لحوم أو خضروات، وايضا الشوى رغم أنه صحى إلا أنه يجمع طبقة على اللحوم ضارة بالصحة، وهكذا، ولكن هذا لا يعنى أن تمتنع عن هذه الطرق فى الطهى ولكن نعتدل فى استخدامها لأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب عكسه.

