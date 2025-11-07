أخبار مصر: وفاة والد محمد رمضان، إسماعيل الليثي بين الحياة والموت، مصطفى محمد يحرج الأهلي، فضيحة لجنود الاحتلال في غزة

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة والد الفنان محمد رمضان

توفي فجر اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 والد الفنان محمد رمضان.

كازاخستان تعلن رسميا انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل

أكدت كازاخستان، أنها "ستنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل".

حالته حرجة، إصابة المطرب إسماعيل الليثي وأعضاء من فرقته في حادث المنيا المروع

أصيب المطرب الشعبي إسماعيل الليثي أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، في حادث التصادم الذي وقع بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 3 اشخاص وإصابة 7 آخرون.

انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى اليوم الأول من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب (فيديو)

انطلقت اليوم الجمعة عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي الجمعة والسبت تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

انخفاض كبير في الصعيد وتحذير من الصغرى، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ترامب: القوة الدولية لحفظ السلام ستكون على الأرض في غزة "قريبا جدا"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن "الوضع في قطاع غزة يتحسن وأنه حتى الآن الأمور تسير على ما يرام".

منتخب مصر يواجه فنزويلا اليوم لحسم بطاقة التأهل للدور الثاني بكأس العالم للناشئين

يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الجمعة، مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب فنزويلا، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

تدهور حالة إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروع وزوجته تنهار داخل المستشفى (فيديو)

أصيب المطرب الشعبي إسماعيل الليثي أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، في حادث التصادم الذي وقع بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 3 اشخاص وإصابة 7 آخرون.

إحباط مشروع قرار يمنع ترامب من مهاجمة فنزويلا دون إذن الكونجرس

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، قرارًا كان من شأنه منع الرئيس دونالد ترامب من مهاجمة فنزويلا دون إذن من الكونجرس.

عمل له فضيحة في كافيه، لاعب كرة بناد شهير يتهم وكيل لاعبين بالنصب عليه بالتجمع

تقدم لاعب كرة قدم بناد شهير بمحضر بقسم شرطة التجمع ضد وكيل اللاعبين، اتهمه بالنصب عليه والحصول منه على مبلغ 70 ألف جنيه بزعم ضمه لأحد أندية الدوري الممتاز، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق أو يعد المبلغ.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 14 مسجدا جديدا في 11 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 14 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025م، منها 4 مساجد إنشاءً جديدًا، و8 مساجد إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانةً وتطويرًا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخفض عدد جنود الاحتياط في غزة والضفة الغربية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتقليص عدد جنود الاحتياط العاملين في غزة ومناطق أخرى.

فتح باب الوجع، بيان من روبي عن ضجة فيديو علاقة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

يبدو أن ظهور الفنان كريم محمود عبد العزيز برفقة زوجته آن رفاعي في حفل روبي الذي أقيم في الساحل الشمالي في سبتمبر الماضي لم يمر مرور الكرام خاصة أن ظهور الفنان كريم بصحبة زوجته جاء بعد أنباء خلافات بينهما بسبب علاقته بالفنانة دينا الشربيني.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وفنزويلا في مونديال الناشئين

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا وفنزويلا في كأس العالم للناشئين، ولقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي للمحترفين.

شبشب بـ 10 ملايين جنيه، موظف يطالب شركة معارض شهيرة بتعويض ضخم بعد تشويه سمعته

شبشب موظف بـ 10 ملايين جنيه، هذا ليس عنوانًا لفيلم خيالي، بل واقعة حدثت بالفعل داخل أروقة نيابة السيدة زينب أبطالها شركة معارض شهيرة وموظف.

ضجة في المغرب بسبب تكريم ليلى علوي في المهرجان الدولي لسينما المؤلف

أثار تكريم الفنانة ليلى علوي، في الدورة الثلاثين من المهرجان الدولي لسينما المؤلف، المزمع إقامته في الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري، بالعاصمة الرباط، جدلًا واسعًا واعتراضات داخل الأوساط الفنية المغربية، الذين طرحوا تساؤلات عدة حول آليات اختيار المكرمين ومدى تمثيلية هذه التكريمات للمشهد الفني المغربي.

مفاجآت مثيرة، نتائج مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الأوروبي

شهدت الملاعب الأوروبية مساء الخميس، إقامة 18 مباراة ضمن الجولة الرابعة في مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وأسفرت عن نتائج مثيرة.

بين السما والأرض، تفاصيل 20 دقيقة رعب لـ 9 أشخاص بينهم أطفال علقوا داخل مصعد بالشرقية (صور)

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة كادت تتحول إلى كارثة لولا تدخل رجال الحماية المدنية بمدينة الزقازيق، الذين سارعوا لإنقاذ عدد من المواطنين بينهم 3 أطفال وسيدة حامل بعد احتجازهم داخل أسانسير تعطل بشكل مفاجئ داخل أحد المستشفيات الخاصة، وسط حالة من القلق والهلع بين المتواجدين، قبل أن يتم التعامل مع الموقف باحترافية وإنهاؤه دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية خلال 20 دقيقة فقط.

في رسالة فاضحة لرئيس الأركان، جنود إسرائيليون يكشفون عن انتهاكات "غير أخلاقية" في غزة

وقّع نحو مائة من جنود وضباط الاحتياط في إسرائيل على رسالة أكدوا فيها أن مجموعة من الأحداث التي وقعت خلال الحرب تدل على "تدهور قيم الجيش الإسرائيلي"، بما في ذلك "نقاء السلاح".

كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وبيموت، استغاثات لإنقاذ حياة إسماعيل الليثي (فيديو)

كشف مقربون من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، تفاصيل جديدة عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروع بطريق المنيا الصحراوي أثناء عودته من حفل في أسيوط.

رسالة مبطنة من مصطفى محمد إلى الأهلي بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري

رغم الأنباء المتكررة عن رغبة الأهلي في التعاقد معه، فإن موقف مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي ومنتخب مصر، بعد تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري أثار حيرة جمهور القطبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.