انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى اليوم الأول من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب (فيديو)

انطلقت اليوم الجمعة عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي الجمعة والسبت تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.



وبدأ الاقتراع فى أول لجان الخارج بالسفارة المصرية بدولة نيوزيلندا التي فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباح الجمعة بنيوزيلاندا الذي وافق الساعة العاشرة مساء الخميس في القاهرة لوجود فارق توقيت بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية آخر لجان الاقتراع التي ستفتح أبوابها أمام الناخبين في الساعة التاسعة صباحًا الذي سيوافق الساعة السابعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.



بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية

وبدأت أمس الخميس الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية داخل 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والتى تستمر حتى يوم 20 نوفمبر، حيث تتوقف فيها الدعاية لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لحسن اختيار من يمثله في المجلس.

فيما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الخميس، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وبدء فترة الصمت الانتخابى الذى تحظر فيه الدعاية.



عدم رصد مخالفات فى الدعاية للمرشحين بالمرحلة الأولى

وتلقت الهيئة خلال الفترة المحددة للدعاية، تقارير لجان الرصد لمتابعة تنفيذ ضوابط الدعاية الانتخابية لحملات المرشحين بجميع محافظات الجمهورية، والتي أشارت إلى عدم رصد أي مخالفات في ممارسة الدعاية أو حجم الانفاق عليها، كما أن لجان رصد مخالفات ضوابط وسائل الإعلام لتغطية حملات الدعاية الانتخابية، لم ترصد أى مخالفات سواء فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتسلم القضاة المشرفين على الانتخابات الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز يوم السبت والأحد للسفر بها إلى لجانهم الانتخابية.

