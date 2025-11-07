كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وبيموت، استغاثات لإنقاذ حياة إسماعيل الليثي (فيديو)

18 حجم الخط

كشف مقربون من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، تفاصيل جديدة عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروع بطريق المنيا الصحراوي أثناء عودته من حفل في أسيوط.

وكتب أحد المقربين على صفحة المطرب بـ"فيس بوك": "إسماعيل عنده كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وتم وضعه على أجهزة التنفس ولو سمحتوا عايزين رعاية مركزة ضروري".

كما ظهرت إحدى المقربات من المطرب إسماعيل الليثي تناشد أهالي المنيا في مساعدتها لإنقاذ المطرب وقالت: "أرجوكم اللي يعرف مستشفى فيها إمكانيات ورعاية مركزة يبعت لي بسرعة، إسماعيل بيموت".

وأصيب المطرب الشعبي إسماعيل الليثي أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، في حادث التصادم الذي وقع بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 3 اشخاص وإصابة 7 آخرون.

إصابة المطرب إسماعيل الليثي في حادث مروع

وتم نقل الليثي إلى أحد المستشفيات ودخل العناية المركزة حيث تشير مصادر إلى أن حالته حرجة جدًّا.

وأظهرت مقاطع فيديو استغاثات من مقربين من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، لإنقاذه بعد تدهور صحته.

كما أظهر فيديو انهيار زوجة إسماعيل الليثي من داخل المستشفى وسط مناشدة م أحد المقربين من إسماعيل الليثي:" دعواتكم لإسماعيل يا جماعة وادعوا له، إسماعيل في حالة خطرة ومحتاجين عناية مركزة".

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.





تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر مقرب من الفنان إسماعيل الليثي، إن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة أخرى بسيارته بشكل مباشر أثناء سيره بالطريق، مضيفًا: "كان راجع من شغله في أسيوط، العربية اللي قصادهم دخلت في عربيته وش في وش، وتم نقله على المستشفى فورًا، ونتمنى من الله أن يعديها على خير".



وجاءت أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالمنيا كالتالي:



سري جمعة، 31 عامًا، عامل بفرقة موسيقية.

شريف سامي، 48 عامًا، عامل بفرقة موسيقية.

إسماعيل رضا، 38 عامًا، مطرب.

حسام محمد، 35 عامًا، سائق.

ياسمين علي، 50 عامًا، بدون عمل.

عمر أشرف، 13 عامًا، طالب.

محمد أشرف، 35 عامًا، عامل بفرقة موسيقية.

أشرف محمد، 50 عامًا، بدون عمل.

ناجح عبد العزيز، 46 عامًا.

علاء عبد العزيز، 38 عامًا.

