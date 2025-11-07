الجمعة 07 نوفمبر 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخفض عدد جنود الاحتياط في غزة والضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتقليص عدد جنود الاحتياط العاملين في غزة ومناطق أخرى.

 

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن "تقليص عدد جنود الاحتياط في الضفة الغربية وشمال إسرائيل بدأ اعتبارًا من يوم الخميس".

ووفق الصحيفة فإن "الهدف من تقليص قوات الاحتياط هو تخفيف العبء عن الجنود المنهكين الذين استدعوا مرارا منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023".

 

معضلة مقاتلي "الخط الأصفر"

كما كشفت وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس، أن الجيش يواجه صعوبات ميدانية كبيرة في التعامل مع عشرات المقاتلين التابعين للجناح العسكري لحركة حماس، العالقين في شبكة أنفاق معقدة خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويستخدم المسلحون بحسب قناة i24NEWS شبكة أنفاق تحت الأرض يخرجون منها فقط لإطلاق النار أو الصواريخ المضادة للدروع على قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتجري في إسرائيل حاليا نقاشات حساسة ومتوترة حول كيفية التعامل مع هذا الجيب، الذي من المفترض أن يتحول لاحقا إلى منطقة إنسانية، إلا أن دخول القوات الدولية إليه متعذر، ما يضع إسرائيل أمام قرار حاسم في ظل الضغوط الدولية الهائلة.

وكشف مصدر دبلوماسي، في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على إسرائيل للسماح بين 100 و200 عنصر من حركة حماس، المحاصرين داخل شبكة أنفاق في الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من "الخط الأصفر" في رفح جنوب قطاع غزة، بمغادرة المنطقة بأمان.

وبحسب المصدر، ترى واشنطن في هذه الخطوة برنامجا تجريبيا لمبادرة أوسع لنزع سلاح مقاتلي حماس ومنحهم العفو، في إطار الخطة المؤلفة من 20 بندا التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة.

 

آلية المقترح الأمريكي

وفق الخطة، يُطلب من المقاتلين تسليم أسلحتهم لمسؤولين في "مركز التنسيق المدني–العسكري" الذي تقوده الولايات المتحدة في كريات غات، ثم: إما منحهم مرورا آمنا إلى دولة ثالثة، أو السماح لهم بالعودة إلى مناطق تسيطر عليها حماس غرب الخط الأصفر.

وسمحت إسرائيل، في وقت سابق، لعناصر حماس بدخول منطقة الخط الأصفر للبحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين المتبقين، تحت مراقبة جوية لصيقة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد طالب خلال مفاوضات وقف إطلاق النار أن يكون له ميزة الأرض المرتفعة على طول "الخط الأصفر"، حتى يتمكن من حماية الخط الفاصل بأمان من مسافة بعيدة.

صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية جيش الإحتلال الإسرائيلي جنود الاحتياط جنود الاحتياط العاملين في غزة الضفة الغربية هجوم السابع من أكتوبر صعوبات ميدانية حركة حماس الخط الأصفر مدينة رفح قطاع غزة الصواريخ المضادة للدروع القوات الدولية شبكة أنفاق

