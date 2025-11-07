الجمعة 07 نوفمبر 2025
رياضة

منتخب مصر يواجه فنزويلا اليوم لحسم بطاقة التأهل للدور الثاني بكأس العالم للناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو
يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الجمعة، مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب فنزويلا، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

 

منتخب مصر يسعى للفوز والتأهل رسميا للدور التالي 

يسعي منتخب مصر بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، لتحقيق انتصاره الثاني في المونديال، بتحقيق الفوز علي منتخب فنزويلا في لقاء اليوم وحصد الثلاث نقاط ما يرفع رصيده إلى 6 نقاط، وهو ما يضمن له رسميا التأهل لدور الـ32 عن المجموعة الخامسة بكأس العالم للناشئين، قبل مواجهة إنجلترا في الجولة الأخيرة يوم الإثنين المقبل.

الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أحمد الكاس، يدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب فنزويلا القوي، خاصة أنه تمكن من الفوز على المنتخب إنجلترا في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وقدم عرضًا جيدًا.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة فنزويلا، فيتو
جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز في الجولة الأولى على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما فاز منتخب فنزويلا في الجولة نفسها على بثلاثة أهداف نظيفة، ليحصد كل منهما ثلاث نقاط، ويسعى كل منهما اليوم لتحقيق الفوز للانفراد بصدارة المجموعة الخامسة، وحسم بطاقة التأهل للدور الثاني في مونديال الناشئين.

 

موعد مباراة مصر وفنزويلا في كأس العالم للناشئين

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب فنزويلا في بطولة العالم للناشئين “قطر 2025”، اليوم الجمعة 7 نوفمبر، ضمن مواجهات المجموعة الخامسة، والتي تضم معهما منتخبي فنزويلا وإنجلترا.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وفنزويلا

وتنطلق صافرة مباراة مصر وفنزويلا في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

ويستضيف ملعب اسباير زون 5 مباراة منتخب مصر وهايتي.

 

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما 

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبًا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

 خط الدفاع: حمزة الدجوي،  نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.  

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

