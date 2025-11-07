مفاجآت مثيرة، نتائج مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الأوروبي

18 حجم الخط

شهدت الملاعب الأوروبية مساء الخميس، إقامة 18 مباراة ضمن الجولة الرابعة في مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وأسفرت عن نتائج مثيرة.

ومن أبرز هذه النتائج هزيمة نادي دينامو زغرب الكرواتي في عقر داره أمام ضيفه سيلتا فيجو الإسباني بثلاثة أهداف من دون رد.

وتعادل نادي بورتو البرتغالي أمام مضيفه أوتريخت الهولندي بهدف مثله.

وفوز نادي روما الإيطالي على ضيفه رينجرز الإسكتلندي بهدفين من دون رد.

وأسفرت مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة "يوروبا ليج" عن النتائج التالية:

بازل (سويسرا) - ستياوا بوخارست (رومانيا) – (3-1)

دينامو زغرب (كرواتيا) - سيلتا فيجو (إسبانيا) – (0-3)

ميتييلاند (الدنمارك) – سيلتيك (إسكتلندا) – (3-1)

أوتريخت (هولندا) – بورتو (البرتغال) – (1-1)

النجم الأحمر بلجراد (صربيا) – ليل (فرنسا) – (1-0)

مالمو (السويد) – باناثينايكوس اليونان – (0-1)

نيس (فرنسا) – فرايبورج (ألمانيا) – (1-3)

سالزبورج (النمسا) جو آهيد إيجلز (هولندا) – (2-0)

شتورم جراتس (النمسا) - نوتنجهام فوريست (إنجلترا) – (0-0)

أستون فيلا (إنجلترا) - مكابي تل أبيب (إسرائيل) – (2-0)

بولونيا (إيطاليا) – بران (النرويج) – (0-0)

سبورتنج براجا (البرتغال) – جينك (بلجيكا) – (3-4)

فيرينتسفاروش (المجر) - لودوجوريتس رازجراد (بلجاريا) – (3-1)

باوك سالونيكا (اليونان) - يونج بويز (سويسرا) – (4-0)

رينجرز (إسكتلندا) – روما (إيطاليا) – (0-2)

ريال بيتيس (إسبانيا) – ليون (فرنسا) – (2-0)

شتوتجارت (ألمانيا) – فينورد (هولندا) – (2-0)

فيكتوريا بلزن (التشيك) – فنربخشه (تركيا) – (0-0).

