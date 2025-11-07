الجمعة 07 نوفمبر 2025
وفاة والد الفنان محمد رمضان

توفي فجر اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 والد الفنان محمد رمضان.

وفاة والد الفنان محمد رمضان

وأعلن محمد رمضان الخبر الحزين عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود المهندسين ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر اللهم أسكنه فسيح جناتك.

كما رثى رمضان والده بكلمات مؤثرة قائلا: بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (1948-2025).

