وفاة والد الفنان محمد رمضان
توفي فجر اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 والد الفنان محمد رمضان.
وأعلن محمد رمضان الخبر الحزين عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود المهندسين ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر اللهم أسكنه فسيح جناتك.
كما رثى رمضان والده بكلمات مؤثرة قائلا: بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (1948-2025).
