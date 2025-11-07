رسالة مبطنة من مصطفى محمد إلى الأهلي بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري

18 حجم الخط

رغم الأنباء المتكررة عن رغبة الأهلي في التعاقد معه، فإن موقف مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي ومنتخب مصر، بعد تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري أثار حيرة جمهور القطبين.

وسارع مصطفى محمد بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" عقب نهاية مواجهة الزمالك وبيراميدز، لتطع الشك باليقين عن انتماء اللاعب لناديه السابق رغم محاولات الأهلي المستمرة خلال الفترات الماضية لضم مهاجم نانت الفرنسي. وجماهيره، مؤكدًا ولاءه للفريق الذي انطلق منه إلى الاحتراف الأوروبي.



والصورة التي نشرها مصطفى محمد، تظهر لحظة فرحة محمد عواد وسيف الدين الجزيري، في إشارة واضحة لفرح اللاعب بتأهل فريقه السابق إلى النهائي، ومؤكدًة من جديد ارتباط اللاعب العاطفي الكبير بالنادي الأبيض.

وحجز الزمالك بطاقة التأهل إلى النهائي بعد التعادل السلبي أمام بيراميدز في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم المواجهة بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي الذي تفوق على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1).



ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي للمرة العاشرة في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر على إستاد محمد بن زايد في الإمارات.



