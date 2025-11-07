الجمعة 07 نوفمبر 2025
في رسالة فاضحة لرئيس الأركان، جنود إسرائيليون يكشفون عن انتهاكات "غير أخلاقية" في غزة

وقّع نحو مائة من جنود وضباط الاحتياط في إسرائيل على رسالة أكدوا فيها أن مجموعة من الأحداث التي وقعت خلال الحرب تدل على "تدهور قيم الجيش الإسرائيلي"، بما في ذلك "نقاء السلاح".


وحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، وقع نحو مائة جندي وضابط احتياط، برتب تصل إلى مقدّم، على رسالة موجهة إلى رئيس الأركان إيال زمير، أثاروا فيها ادعاءات خطيرة تتعلق بسلوك القوات في الميدان وإلحاق الضرر بالأبرياء في مختلف الجبهات خلال الحرب.

ووصف الجنود في الرسالة "انهيارًا في قيم الجيش الإسرائيلي": "خلال القتال في قطاع غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وقعت، ولا تزال تقع في بعض الأحيان، أحداث لا تتوافق مع روح الجيش الإسرائيلي وقيمه، التي تربينا عليها وقمنا بتنشئة مرؤوسينا عليها".

ودعا المقاتلون: "الآن، ومع نهاية الحرب، ندعوكم إلى العمل على شحذ قيم الجيش، والقضاء بحزم على أي سلوك لا يتوافق مع تعليمات القانون ومدونة الأخلاقيات للجيش الإسرائيلي، والإجراءات والتوجيهات على مدار العامين الماضيين".

وقرب نهاية الرسالة، شدد المقاتلون على أن: "تجربتنا العسكرية تثبت أيضا أنه في العديد من الأماكن التي انهار فيها الانضباط العسكري في الحفاظ على قيم الجيش، تضررت أيضًا الكفاءة العسكرية لجنودنا وقدرتنا على الانتصار في الحرب".

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان أصدرت تقريرا عاجلا في سبتمبر الماضي اعترفت فيه بارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية في قطاع غزة".

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت مؤخرا أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 68,875 شهيدا و170,679 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023"، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار 11 أكتوبر 2025.

