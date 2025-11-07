بين السما والأرض، تفاصيل 20 دقيقة رعب لـ 9 أشخاص بينهم أطفال علقوا داخل مصعد بالشرقية (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة كادت تتحول إلى كارثة لولا تدخل رجال الحماية المدنية بمدينة الزقازيق، الذين سارعوا لإنقاذ عدد من المواطنين بينهم 3 أطفال وسيدة حامل بعد احتجازهم داخل أسانسير تعطل بشكل مفاجئ داخل أحد المستشفيات الخاصة، وسط حالة من القلق والهلع بين المتواجدين، قبل أن يتم التعامل مع الموقف باحترافية وإنهاؤه دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية خلال 20 دقيقة فقط.

تعطل مصعد كهربائي داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق

وبداية القصة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الشرقية إخطارا بورود بلاغ لغرفة النجدة بتعطل مصعد كهربائي داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله.

دفعت قوات الحماية المدنية بفريق إنقاذ متخصص

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت قوات الحماية المدنية بفريق إنقاذ متخصص، حيث تمكن رجال الإنقاذ من فتح أبواب الأسانسير وإخراج جميع المحتجزين بسلام، وسط حالة من الارتياح بين الأهالي وطاقم المستشفى.

توقف المصعد بين الطابقين الأول والثاني

وكشفت المعاينة الأولية أن عطلًا فنيًّا مفاجئًا تسبب في توقف المصعد بين الطابقين الأول والثاني، وتم إخطار الجهات المعنية لإجراء الفحص الفني وإعداد تقرير هندسي حول أسباب الحادث، مع التشديد على ضرورة مراجعة أعمال الصيانة الدورية لضمان سلامة المرضى والزائرين والعاملين داخل المنشآت الطبية.

حوادث المصاعد وطرق الوقاية

وكان المهندس هاني فوزي، خبير تركيب مصاعد، أكد لـ فيتو أنه لا بد أن يكون بغرفة الماكينة منظم السرعة وهو يعمل على مراقبة سرعة المصعد ويفصل ميكانيكيا وكهربائيا عند زيادة السرعة عن الحد المقرر أو قطع حبال الجر، وكذلك لا بد من وجود قواطع زيادة التيار في لوحة الكنترول وحساسات مراقبة درجة حرارة المحرك ومراقب سلسلة دوائر الأمان في لوحة الكنترول وذراع تحرير فرملة الماكينة يدويًّا.

وأضاف: أنه لا بد من الصيانة الدورية للمصاعد وذلك من خلال جهة فنية متخصصة في صيانة المصاعد حتى تتم بشكل يضمن عدم تعطل المصعد وتعريض حياة مستخدميه للخطر.

وتابع أن الصيانة الدورية والوقائية تجري في مواعيد منتظمة شهرية على الأقل لكل مصعد، عبر شركة متخصصة أو مؤسسة في صيانة المصاعد ومن الأفضل الشركة التي قامت بالتوريد والتركيب، لأنه يتوافر لديها أطقم فنية مؤهلة لأداء هذا العمل كما يتوفر لديها قطع الغيار الأصلية اللازم تركيبها التي تقوم بتوريدها.

