الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بين السما والأرض، تفاصيل 20 دقيقة رعب لـ 9 أشخاص بينهم أطفال علقوا داخل مصعد بالشرقية (صور)

إنقاذ مواطنين بعد
إنقاذ مواطنين بعد تعطل أسانسير بالشرقية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة كادت تتحول إلى كارثة لولا تدخل رجال الحماية المدنية بمدينة الزقازيق، الذين سارعوا لإنقاذ عدد من  المواطنين بينهم 3 أطفال وسيدة حامل بعد احتجازهم داخل أسانسير تعطل بشكل مفاجئ داخل أحد المستشفيات الخاصة، وسط حالة من القلق والهلع بين المتواجدين، قبل أن يتم التعامل مع الموقف باحترافية وإنهاؤه دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية خلال 20 دقيقة فقط.

قانون البناء يلزم صاحب المبنى بتركيب مصاعد آمنة

تعطل مصعد كهربائي داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق

وبداية القصة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الشرقية إخطارا بورود بلاغ لغرفة النجدة بتعطل مصعد كهربائي داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله.

<span style=
تعطل مصعد كهربائي داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، فيتو

دفعت قوات الحماية المدنية بفريق إنقاذ متخصص

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت قوات الحماية المدنية بفريق إنقاذ متخصص، حيث تمكن رجال الإنقاذ من فتح أبواب الأسانسير وإخراج جميع المحتجزين بسلام، وسط حالة من الارتياح بين الأهالي وطاقم المستشفى.

<span style=
تعطل مصعد كهربائي داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، فيتو

توقف المصعد بين الطابقين الأول والثاني

وكشفت المعاينة الأولية أن عطلًا فنيًّا مفاجئًا تسبب في توقف المصعد بين الطابقين الأول والثاني، وتم إخطار الجهات المعنية لإجراء الفحص الفني وإعداد تقرير هندسي حول أسباب الحادث، مع التشديد على ضرورة مراجعة أعمال الصيانة الدورية لضمان سلامة المرضى والزائرين والعاملين داخل المنشآت الطبية.

 

حوادث المصاعد وطرق الوقاية

وكان المهندس هاني فوزي، خبير تركيب مصاعد، أكد لـ فيتو أنه لا بد أن يكون بغرفة الماكينة منظم السرعة وهو يعمل على مراقبة سرعة المصعد ويفصل ميكانيكيا وكهربائيا عند زيادة السرعة عن الحد المقرر أو قطع حبال الجر، وكذلك لا بد من وجود قواطع زيادة التيار في لوحة الكنترول وحساسات مراقبة درجة حرارة المحرك ومراقب سلسلة دوائر الأمان في لوحة الكنترول وذراع تحرير فرملة الماكينة يدويًّا.

وأضاف: أنه لا بد من الصيانة الدورية للمصاعد وذلك من خلال جهة فنية متخصصة في صيانة المصاعد حتى تتم بشكل يضمن عدم تعطل المصعد وتعريض حياة مستخدميه للخطر.

وتابع أن الصيانة الدورية والوقائية تجري في مواعيد منتظمة شهرية على الأقل لكل مصعد، عبر شركة متخصصة أو مؤسسة في صيانة المصاعد ومن الأفضل الشركة التي قامت بالتوريد والتركيب، لأنه يتوافر لديها أطقم فنية مؤهلة لأداء هذا العمل كما يتوفر لديها قطع الغيار الأصلية اللازم تركيبها التي تقوم بتوريدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقاذ مواطنين داخل اسانسير بالشرقية حوادث محافظة الشرقية ضحايا مصاعد الموت بالشرقية مصاعد الموت بالشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في تصادم سيارتين ملاكي بالمنيا

286.5 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

في رسالة فاضحة لرئيس الأركان، جنود إسرائيليون يكشفون عن انتهاكات "غير أخلاقية" في غزة

قرارات النيابة العامة في واقعة احتراق سيارة وقود داخل محطة بنزين بالشرقية

بعد عرضه لأول مرة بالجونة، طرح "ولنا في الخيال حب" بالسينمات 19 نوفمبر

احذروا البرد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

حالته حرجة، إصابة المطرب إسماعيل الليثي وأعضاء من فرقته في حادث المنيا المروع

احذروا البرد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

ارتفاع طن اليوريا العادي 1339 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

بعد كازاخستان، ترامب: هناك دول أخرى قادمة للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام

ارتفاع محير في العباد وانخفاض الكريستال، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

عمل له فضيحة في كافيه، لاعب كرة بناد شهير يتهم وكيل لاعبين بالنصب عليه بالتجمع

ميسي يزين قائمة الأرجنتين في المباراة الاحتفالية بأنجولا

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية